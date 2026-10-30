Comando Sur de EE. UU. destaca alianza con República Dominicana en lucha contra narcoterroristas

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en ingles), general Francis L. Donovan y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. ( CAPTURA DE UN VIDEO PUBLICADO EN X POR EL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS. )

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en inglés), general Francis L. Donovan, destacó la alianza entre República Dominicana y Estados Unidos para enfrentar las amenazas en la región, incluidos los cárteles y narcoterroristas.

En un video publicado este viernes en la cuenta de X del Comando Sur de los Estados Unidos, Donovan, junto al ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, expresó que "la República Dominicana ha sido un gran aliado y amigo de los Estados Unidos durante tanto tiempo".

El general señaló que el país ha estado "lado a lado, mano a mano" con Estados Unidos mientras enfrenta amenazas en el Caribe y Sudamérica, desde dictadores hasta narcoterroristas.

"Yo creo que incluso en los eventos en el Caribe y en Sudamérica en el año pasado, donde Southcom ha jugado un papel muy distinto para el Departamento de Guerra, la República Dominicana ha estado lado a lado, mano a mano, sirviendo con nosotros mientras abordamos estas amenazas por toda la región, desde dictadores hasta narcoterroristas", sostuvo el general.

Alianza estratégica

A partir de estas alianzas dijo que ambas naciones están "construyendo este camino hacia adelante en una increíble fundación de confianza, amistad y colaboración".

Asimismo, Donovan resaltó la ubicación estratégica del país al considerar que "es en una localización primaria que nosotros, como organización, tanto la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) como Southcom como organización militar, queremos llevarlo a cabo como un aliado".

"Esta es una localización clave, una amistad clave y una colaboración clave", expresó Donovan al referirse a la relación entre ambos países.

Donovan estuvo en el país en la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), en la que participaron 19 naciones.

"The Dominican Republic has been a great ally and friend to the United States for so long. This is a key location, a key friendship, and a key partnership." At this week´s Americas Counter Cartel Coalition (A3C) in Santo Domingo, Dominican Republic, #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan joined Dominican Republic Minister of Defense Lt. Gen. Carlos Antonio Fernández Onofre to talk about the coalition´s commitment to take decisive action against cartels and narco-terrorists. @DeptofWar @SECWAR @EmbajadaUSAenRD @MDefensaRD @WHAAsstSecty — U.S. Southern Command (@Southcom) October 30, 2026