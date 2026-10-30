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La Policía desmantela fábrica clandestina de clerén en Villa Hermosa, La Romana

Durante el operativo, las autoridades encontraron un tanque de 55 galones, envases con un líquido presumiblemente alcohólico y equipos utilizados para su elaboración

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    La Policía desmantela fábrica clandestina de clerén en Villa Hermosa, La Romana
    Agentes de la Policía vacían el líquido encontrado en la fábrica clandestina de clerén en Villa Hermosa, La Romana. (CEDIDA POR LA DINTEL)

    Agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y de la Policía Preventiva desmantelaron una presunta fábrica clandestina de bebidas alcohólicas adulteradas, conocida como clerén, durante un operativo realizado en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

    La Policía Nacional informó que la intervención se llevó a cabo en una vivienda en construcción, ubicada en la calle principal del sector Juan Pablo Duarte.

    • Durante la inspección, los agentes encontraron un tanque metálico con capacidad de 55 galones y un botellón azul que contenía un líquido presumiblemente clerén.
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    En el lugar también fueron localizados varios envases plásticos vacíos, dos mangueras, un quemador industrial, un tanque de gas y botellas de cristal, materiales presuntamente utilizados para la elaboración y almacenamiento de bebidas alcohólicas adulteradas.

    Detalles del operativo

    La información policial no precisa si durante el operativo se produjeron detenciones ni establece la cantidad exacta de líquido encontrado en el inmueble.

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