Capturan a hombre acusado de matar a dos jóvenes por disputa de alambres eléctricos

Yeisel Yoel Dotel Carvajal fue localizado en Villa Jaragua. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron en una zona montañosa de la provincia Bahoruco a un hombre señalado como el presunto responsable de la muerte de dos jóvenes, durante un incidente ocurrido el pasado 26 de octubre en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este, supuestamente relacionado con una disputa por el robo de alambres eléctricos.

El detenido fue identificado como Yeisel Yoel Dotel Carvajal, de 24 años, quien era buscado mediante la orden judicial de arresto núm. RAJ-2026-18148, por su presunta vinculación con las muertes de Yunior Sime Castillo, alias "Fritura", de 33 años, y Wilmin Encarnación Calderón, de 23.

Ambas víctimas fallecieron a consecuencia de heridas de bala durante el incidente.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo cuando Dotel Carvajal presuntamente acudió a la residencia de una de las víctimas para reclamar por unos alambres eléctricos.

En el lugar se originó una discusión durante la cual el sospechoso supuestamente realizó varios disparos que provocaron la muerte de los dos hombres.

Tras el ataque, el señalado agresor huyó acompañado de otras dos personas, según el informe policial.

Captura del sospechoso

La Policía Nacional informó que Dotel Carvajal fue localizado y apresado durante un operativo realizado en la sección La Cañita, del municipio Villa Jaragua, provincia Bahoruco.

En su captura participaron agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), la Dirección de Inteligencia (Dintel) y la Policía Preventiva.

Las autoridades explicaron que, tras el doble homicidio, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena, mientras los organismos de investigación desarrollaron labores de inteligencia y seguimiento para localizar al sospechoso.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.