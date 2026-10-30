El 6 de noviembre se trabaja: conoce cuándo será el feriado

Calendario de noviembre 2026. ( GENERADO CON IA. )

El viernes 6 de noviembre será laborable en República Dominicana, pese a conmemorarse el Día de la Constitución, mientras que el descanso correspondiente a la fecha se trasladará al lunes 9 de noviembre, conforme al calendario oficial de días feriados publicado por el Ministerio de Trabajo.

La disposición permitirá que quienes no tengan que trabajar durante el fin de semana disfruten de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

El cambio se realiza en cumplimiento de la Ley 139-97, que establece el traslado de determinados días feriados al lunes, dependiendo del día de la semana en que coincidan.

Significado histórico

Cada 6 de noviembre, el país conmemora la proclamación de su primera Constitución, ocurrida en 1844 en San Cristóbal, meses después de la declaración de independencia nacional.

La primera Carta Magna estableció las bases jurídicas y políticas para la organización del Estado dominicano, definió la estructura de los poderes públicos y sentó principios para el funcionamiento de la naciente República.

Desde entonces, la Constitución ha experimentado numerosas modificaciones para responder a los cambios políticos e institucionales del país.

La fecha constituye una de las principales efemérides nacionales, pues recuerda el establecimiento del marco legal que rige la organización del Estado y reconoce los derechos y deberes de los ciudadanos.

¿Cómo queda el feriado?

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Trabajo, la distribución será la siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Día de la Constitución, laborable.

Sábado 7 de noviembre: descanso habitual para quienes no trabajen ese día.

Domingo 8 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 9 de noviembre: feriado por el Día de la Constitución.