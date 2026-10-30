Aeropuerto María Montez puede recibir aviones militares e internacionales, asegura Aerodom

El Aeropuerto Internacional María Montez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El Aeropuerto Internacional María Montez, que opera con un reducido movimiento de aeronaves y presenta deterioro en algunas de sus instalaciones, mantiene las condiciones necesarias para recibir diferentes tipos de aviones, según confirmó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aerodom, aseguró que la terminal aérea de Barahona se encuentra operativa, pese a la ausencia de vuelos comerciales regulares y al limitado movimiento de aeronaves privadas y militares.

La declaración cobra relevancia ante la crisis de seguridad que atraviesa Haití y las interrogantes sobre una eventual utilización del aeropuerto para operaciones aéreas internacionales, incluidas posibles misiones militares procedentes de El Salvador.

Te puede interesar RD facilita apoyo logístico al despliegue de tropas militares de El Salvador en Haití

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado vuelos hacia Haití ni movimientos de aeronaves relacionados con la situación del vecino país, según informaciones obtenidas durante un recorrido por las instalaciones aeroportuarias.

Una terminal operativa, pero con escasos vuelos

El María Montez dispone de una pista de aproximadamente 3,000 metros de longitud y mantiene en funcionamiento sus servicios aeroportuarios, aunque su actividad se concentra principalmente en operaciones privadas y militares.

Durante un recorrido por la terminal se observaron pisos deteriorados, filtraciones, estructuras metálicas oxidadas y otras señales de falta de mantenimiento en espacios destinados a la recepción de pasajeros.

Estas condiciones contrastan con la posición de Aerodom, que sostiene que la infraestructura conserva su capacidad para recibir aeronaves.

Posibles operaciones hacia Haití

La cercanía geográfica del aeropuerto con Haití ha generado interrogantes sobre su posible participación en operaciones internacionales relacionadas con la crisis de seguridad haitiana.

No obstante, las fuentes consultadas indicaron que en los últimos días no se han registrado movimientos de aeronaves militares, civiles o privadas vinculados con ese escenario.

Tampoco existe confirmación de la llegada de aviones militares salvadoreños a la terminal de Barahona.

Aunque Aerodom garantiza que el aeropuerto está en condiciones operativas, la empresa no anunció nuevas rutas comerciales ni confirmó operaciones aéreas relacionadas con Haití.

Por ahora, el María Montez continúa disponible para recibir aeronaves, pero con una actividad limitada y sin vuelos comerciales regulares.