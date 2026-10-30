Gobierno dominicano ordena extradición de neerlandés vinculado a banda criminal No Limit Soldiers

Foto de archivo del operativo de detención de Reyno Martin Cijntje en La Vega. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

El Poder Ejecutivo autorizó la extradición al Reino de los Países Bajos de Reyno Martín Cijntje, ciudadano neerlandés acusado de integrar la organización criminal No Limit Soldiers, quien fue arrestado el pasado 12 de octubre en su residencia en La Vega.

La medida está contenida en el decreto 774-26, del 29 de octubre de 2026, mediante el cual se dispone su entrega a las autoridades neerlandesas para que responda por los delitos que se le imputan.

Martín Cijntje, alias "Bomba", de 39 años, es acusado por las autoridades de Curazao de cometer 22 delitos graves, entre ellos tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios y sicariato.

Asimismo, el detenido figura como investigado en el caso denominado "Stratego", desarrollado por las autoridades de Curazao contra integrantes de la organización criminal No Limit Soldiers, señalada por su participación en actividades delictivas en Curazao y San Martín.

La extradición autorizada por las autoridades dominicanas se sustenta en la orden de detención provisional número UITL-CUR-U-2026018, dictada el 21 de septiembre de 2026 por el juez de instrucción en materia penal del Tribunal de Primera Instancia de Curazao, Reino de los Países Bajos, según indica una nota de prensa de la Presidencia.

Cargos que se le imputan

De acuerdo con el decreto, el requerido deberá responder ante la justicia neerlandesa por su presunta participación en delitos como tentativa de asesinato y homicidio, coautoría reiterada de amenazas, así como extorsión y coacción, tanto en grado de consumación como de tentativa.

En materia de drogas, se le acusa de participar como coautor en actos preparatorios para el tráfico internacional de estupefacientes. También se le imputa complicidad reiterada en la importación y exportación de drogas.

Además, el requerido enfrenta cargos por tentativa de coautoría en posesión y tráfico de armas de fuego.

Finalmente, se le atribuye la coautoría o comisión reiterada y habitual del delito de blanqueo de capitales.