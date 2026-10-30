Inapa inicia construcción de dos depósitos de agua en el municipio de Consuelo

El director ejecutivo de la institución, Wellington Arnaud, encabezó el primer palazo de la construcción de los depósitos de agua. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó este viernes que inició la construcción de dos depósitos reguladores del acueducto del municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís, con una inversión estimada de 200 millones de pesos.

El director ejecutivo de la institución, Wellington Arnaud, encabezó el primer palazo de la obra, que tendrá capacidad para almacenar conjuntamente 1,060,000 galones de agua y beneficiará a unos 43,335 habitantes.

Los depósitos serán construidos en hormigón armado, con una capacidad de 530,000 galones cada uno. El proyecto también contempla una línea de conducción para conectarlos con la matriz existente y una línea de impulsión de acero con protección anticorrosiva.

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Durante la actividad, Arnaud informó que el Inapa ha colocado 35 kilómetros de tuberías en más de 10 sectores de Consuelo, como parte de los trabajos para mejorar el abastecimiento de agua potable en esa demarcación.

Inversión y beneficiarios

El funcionario indicó que la construcción de los depósitos forma parte de las intervenciones destinadas a fortalecer el sistema de distribución y responder a las necesidades de las comunidades.

De acuerdo con el Inapa, al sumar esta obra y otros trabajos complementarios, la inversión en el municipio de Consuelo supera los 500 millones de pesos.

En el acto participaron la gobernadora provincial, Yovanis Baltazar; el diputado Luis Gómez Benzo; el alcalde de Consuelo, Juan Ignacio Vargas Padilla, y otros representantes de los gobiernos municipales y autoridades locales.