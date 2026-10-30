Prisión preventiva para uno de dos dominicanos imputados por transportar haitianos indocumentados

Agentes de Migración durante un operativo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. )

El Juzgado de la Instrucción de Barahona dictó este viernes medidas de coerción contra dos dominicanos que fueron sometidos a la Justicia acusados de transportar a seis ciudadanos haitianos indocumentados.

El tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Wanchi Pérez Guzmán, medida que deberá cumplir en la cárcel pública de Neiba. En cuanto a Yeral Miguel Resio Medrano, dispuso presentación periódica y el pago de una garantía económica, indica una nota de prensa de la Dirección General de Migración (DGM).

Detalles del operativo

El expediente del Ministerio Público precisa que la detención se ejecutó a las 5:30 de la mañana del pasado 17 de octubre de 2026, durante un operativo policial.

Los imputados transitaban a bordo de un autobús Toyota, color marrón, placa I007320, en el cual trasladaban a los seis extranjeros en condición migratoria irregular.

El documento señala que tras el arresto, se instrumentó el expediente y se coordinó el seguimiento judicial hasta la obtención de las medidas cautelares.

Refiere que el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, reiteró su compromiso de actuar en coordinación con el Ministerio Público en la persecución del tráfico ilícito de migrantes y el cumplimiento de la ley.

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