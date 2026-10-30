La DAEH inaugura nueva base operativa para reforzar atención de emergencias en La Altagracia

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, durante su recorrido por la base operativa de la institución en La Altagracia. ( CEDIDA POR LA DAEH )

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) inauguró este viernes una nueva base operativa en la provincia La Altagracia, donde dispondrá de 27 unidades para la atención de emergencias y el traslado de pacientes.

La dependencia cuenta, además, con 21 unidades prehospitalarias y seis destinadas al traslado interhospitalario. Según la institución, desde esta provincia se atienden aproximadamente 1,700 casos mensuales, con un tiempo promedio de respuesta de 15 minutos.

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, explicó que la obra forma parte del programa Base Digna, iniciativa que busca mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer la capacidad de respuesta de la institución en todo el territorio nacional.

"Esta base operativa es un ejemplo para el país. Este es el interés del presidente Luis Abinader, que todos los servicios de emergencia lleguen oportunamente a todos los dominicanos", expresó.

Méndez García afirmó que, al inicio de su gestión, el personal de esa dependencia no contaba con las condiciones necesarias para desarrollar sus labores, pese a lo cual mantuvo la prestación de servicios a toda la provincia.

El funcionario agradeció el respaldo de las autoridades provinciales e instó a los colaboradores a cuidar las nuevas instalaciones y los recursos disponibles, además de mantener su compromiso y vocación de servicio.

Durante la actividad, Méndez García también anunció que próximamente serán entregadas las bases operativas de Barahona, Santiago Hato Mayor, y otras dependencias que continúan en proceso de remodelación.

Destacó que en lo que va de 2026, la DAEH ha entregado tres bases operativas remozadas y equipadas en las provincias Pedernales, Monte Cristi y Sánchez Ramírez.

Mejores equipamientos

Durante la actividad, Méndez García también anunció que próximamente serán entregadas las bases operativas de Barahona, Santiago Hato Mayor, y otras dependencias que continúan en proceso de remodelación.

Destacó que en lo que va de 2026, la DAEH ha entregado tres bases operativas remozadas y equipadas en las provincias Pedernales, Monte Cristi y Sánchez Ramírez.

La institución destacó que los trabajos de remozamiento en las dependencias han incluido el acondicionamiento de las áreas de descanso del personal, la habilitación de espacios para almacenar suministros médicos y la adecuación de zonas destinadas a la higienización de las unidades.