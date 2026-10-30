Muere mujer con discapacidad y su madre resulta herida durante incendio en La Vega

Unidades del Cuerpo de Bomberos mientras intervienen en la escena donde una mujer perdió la vida y su madre resultó herida ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una mujer murió y su madre resultó herida durante un incendio registrado este viernes en una vivienda del residencial Ciudad Universitaria, en La Vega.

La víctima mortal fue identificada como Xiomara Moronta, de aproximadamente 46 años, quien tenía una discapacidad que le impedía caminar y hablar, según relataron personas cercanas a la familia.

Su madre, identificada como Milagros, fue asistida por paramédicos y posteriormente trasladada a un centro especializado en el tratamiento de quemaduras en Santo Domingo.

Investigación oficial

El Cuerpo de Bomberos informó que su departamento técnico inició las investigaciones para determinar las causas del incendio.

De acuerdo con Miguel Comprés, allegado a la familia, Xiomara y su madre, Milagros, se encontraban en la vivienda cuando se produjo el incendio.

Comprés explicó que la madre intentó sacar a su hija de la habitación, pero no logró rescatarla.

Agregó que otras personas tuvieron que romper los candados de la propiedad para poder ingresar a la vivienda.

El hecho ha causado consternación entre familiares y allegados, quienes describieron a la fallecida como una persona muy querida que recibía cuidados permanentes de sus familiares.

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