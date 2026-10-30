Noticias que fueron tendencia

Las intensas lluvias que provocaron inundaciones y alteraron la docencia en varias provincias dominicanas, encabezaron las informaciones más leídas en Diario Libre junto a la captura en Santo Domingo de uno de los fugitivos más buscados de Florida, así como las nuevas revelaciones sobre cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití.

La atención de los lectores también se enfocó en denuncias relacionadas con el reclutamiento de dominicanos para combatir desde Rusia en la guerra en Ucrania y una sentencia contra un centro de salud por la atención brindada a víctimas de la tragedia del Jet Set.

Un fugitivo de Florida se escondía en Santo Domingo

Uno de los hombres incluidos entre los fugitivos más buscados de Florida fue capturado en el Distrito Nacional durante un operativo conjunto de las autoridades dominicanas y estadounidenses. Se trata de Sherman Kemp, conocido como "Goose", de 47 años, quien permanecía prófugo desde el 11 de septiembre de 2026 y era requerido por la justicia federal de Estados Unidos.

La detención se produjo en la calle Leonardo Da Vinci, luego de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, conocido como U.S. Marshals. La cooperación entre ambas instituciones permitió establecer su ubicación y ejecutar el arresto.

Kemp había escapado mientras se encontraba bajo un régimen de permiso temporal durante un traslado penitenciario. Antes de su fuga, cumplía una condena acumulada de casi 30 años por infracciones federales relacionadas principalmente con el tráfico de estupefacientes y la posesión ilegal de armas de fuego.

Entre los cargos atribuidos al estadounidense figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, intención de distribuir más de 500 gramos de esa sustancia, participación en operaciones vinculadas con heroína y delitos relacionados con armas utilizadas en actividades de narcotráfico. Sus procesos judiciales se desarrollaron en jurisdicciones federales de Maryland y Pensilvania.

Tras su captura, el extranjero fue deportado a Estados Unidos para quedar nuevamente a disposición de las autoridades de ese país. El procedimiento puso fin a su permanencia clandestina en territorio dominicano después de varias semanas prófugo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/rd-facilita-apoyo-a-despliegue-militar-de-el-salvador-en-haiti-b77dac4b.png Helicópteros de las Fuerzas Armadas de El Salvador estacionados en la fortaleza El Rodeo en Jimaní. (IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Una banda haitiana aumenta la incertidumbre sobre cuatro salvadoreños

El paradero de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre volvió a ocupar la atención internacional después de que Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou", jefe de la organización criminal 400 Mawozo, planteara que pudieron haber muerto durante un enfrentamiento armado en territorio controlado por la banda Chen Mechan.

En un video difundido por redes sociales, el cabecilla sugirió que los extranjeros habrían perdido la vida durante un tiroteo en la zona donde fueron emboscados. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran su versión y las autoridades salvadoreñas no han confirmado los supuestos fallecimientos al momento de publicarse esta información.

Joseph aseguró que, si los militares hubieran caído en poder de su organización, habría intentado capturarlos vivos para utilizarlos como rehenes y negociar directamente con el presidente Nayib Bukele. Incluso afirmó que habría movilizado a cientos de hombres armados para rodearlos y exigir, posteriormente, la retirada de las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití.

Los cuatro integrantes del contingente salvadoreño desaparecieron cuando hombres armados atacaron el vehículo blindado en el que se desplazaban por Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de Puerto Príncipe. El experto independiente de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Haití, William O'Neill, atribuyó la emboscada a Chen Mechan, con apoyo de 400 Mawozo.

Tras esto, el presidente Bukele envió a Haití un contingente, conformado por más de 2,000 hombres, helicópteros y vehículos blindados para rescatar a los cuatro militares asignados a la Fuerza de Supresión de Pandillas.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/whatsapp-image-2020-06-12-at-12-43-15-pm-1_14164884_20200619125739.jpg Yamil Abreu. (IMAGEN DE ARCHIVO CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Yamil Abreu sale de prisión, pero queda bajo estricta vigilancia

La excarcelación de Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Azua, estuvo acompañada de severas restricciones impuestas por la justicia estadounidense. Aunque recuperó su libertad después de permanecer cerca de seis años detenido por un proceso de narcotráfico, no podrá regresar a República Dominicana mientras permanezcan vigentes las condiciones establecidas por el tribunal.

La decisión fue adoptada el 16 de octubre por el magistrado Seth D. Eichenholtz, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, que autorizó su salida mediante una fianza de 350,000 dólares respaldada por dos fiadores. El exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deberá entregar sus pasaportes y no podrá obtener nuevos documentos para viajar al extranjero.

Sus desplazamientos estarán limitados a Nueva York y Nueva Jersey, salvo excepciones relacionadas con comparecencias judiciales y reuniones con sus abogados. También estará sometido a vigilancia electrónica, tendrá que residir en un domicilio aprobado por las autoridades y deberá informar cualquier modificación de su dirección o número telefónico.

La supervisión incluye sus finanzas personales. Abreu Navarro tendrá que presentar mensualmente los estados de sus cuentas bancarias y de criptomonedas. Además, necesitará autorización para realizar transferencias superiores a 5,000 dólares, excepto cuando correspondan a honorarios legales. Tampoco podrá comunicarse con sus coacusados sin la presencia de sus representantes judiciales.

El exfuncionario fue arrestado en territorio dominicano el 9 de junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de ese año. Las autoridades estadounidenses lo vincularon con una estructura internacional dedicada al tráfico de heroína, presuntamente relacionada con integrantes del cartel de Sinaloa. Pese a que familiares habían anunciado una celebración por su libertad, las disposiciones judiciales impiden por ahora su retorno al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/22/educacion-en-republica-dominicana-y-sus-resultados-de-aprendizaje-695db467.jpg Estudiantes reciben clases en una escuela de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Las lluvias paralizan escuelas y provocan confusión entre las familias

Los aguaceros asociados a una vaguada mantuvieron bajo vigilancia a numerosas provincias dominicanas durante la semana, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió progresivamente sus niveles de alerta ante la persistencia de precipitaciones que afectaron distintas regiones del territorio nacional.

El martes 27 de octubre, el organismo elevó a 12 las demarcaciones en alerta amarilla: Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia. Otras seis permanecieron en verde: La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

Las condiciones meteorológicas obligaron al Ministerio de Educación (Minerd) a suspender las clases del martes 27 en centros escolares ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla. Sin embargo, la disposición fue comunicada la noche anterior, después de las nueve, y no identificó de manera precisa cuáles planteles debían permanecer cerrados.

La falta de claridad provocó incertidumbre entre padres, estudiantes y docentes, particularmente en el Gran Santo Domingo. Numerosas familias comenzaron la jornada sin saber si debían enviar a sus hijos a las aulas. La medida tampoco significaba una suspensión general en todas las escuelas de las provincias afectadas, circunstancia que complicó su aplicación y generó interrogantes sobre la continuidad de la docencia durante el miércoles 28.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que algunas estaciones del suroeste habían registrado acumulados superiores a 200 milímetros de lluvia. Los pronósticos indicaban que las precipitaciones continuarían durante el miércoles y jueves, con una disminución más significativa prevista para el viernes. Mientras persistía el mal tiempo, las familias reclamaban información oportuna y específica sobre las decisiones educativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/dominicano-en-rusia-cuestiona-denuncias-de-engano-9c6554db.png Familiares de dominicanos en Rusia exigen retorno tras ofertas engañosas pero este dominicano asegura que saben a qué van a esa nación. (IMAGEN TOMADA DE INSTAGRAM MUNDORD)

Dominicanos en Rusia ofrecen versiones opuestas sobre su reclutamiento

Las denuncias de familiares de dominicanos que aseguran haber sido engañados para viajar a Rusia y posteriormente incorporados a actividades militares adquirieron una nueva dimensión después de la difusión de un video en el que un compatriota cuestiona esas acusaciones. El hombre, que afirma encontrarse en territorio ruso para integrarse a sus fuerzas armadas, sostiene que quienes aceptan los contratos conocen las condiciones de su participación.

En la grabación, divulgada por la cuenta de Instagram Mundo RD TV, el protagonista asegura que algunos dominicanos reciben dinero por sus compromisos y después intentan regresar al país sin completar el período acordado. Según su versión, los contratos contemplan una permanencia de un año. También muestra a varias personas a las que identifica como ciudadanos dominicanos y colombianos.

Sus declaraciones contrastan con los testimonios de familias que aseguran que sus parientes viajaron mediante ofertas de trabajo como mecánicos, electricistas, soldadores y obreros de la construcción. El 19 de octubre, decenas de allegados realizaron una manifestación en Haina, San Cristóbal, para solicitar la intervención del presidente Luis Abinader y gestionar el retorno de los afectados.

Entre las denunciantes figura Ana Brioso, quien explicó que su hijo Juan Ramón Sánchez Brioso, de 39 años, recibió una propuesta para trabajar como mecánico y posteriormente habría sido presionado para firmar documentos en Rusia. Jacqueline Félix también reclamó por la situación de su hijo Michael Enrique Campuzano Félix, de 33 años, publicista de profesión, de quien aseguró que nunca había manejado un arma de fuego.

El video generó reacciones divididas, pero no permite comprobar que todos los dominicanos involucrados conocieran las condiciones de su reclutamiento. Tampoco se pudo establecer la identidad del protagonista, su ubicación exacta ni si había participado directamente en combates. Las familias, mientras tanto, mantienen sus denuncias sobre presuntos engaños, dificultades de comunicación y retención de documentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/22/abel-gonzalez-1-87c93f5a.jpg Fachada de la clínica Abel González, donde dos heridos en el Jet Set habrían sido despachados sin atenciones, de acuerdo a la DIDA. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Confirman sanción millonaria a clínica por atención a víctimas del Jet Set

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) confirmó una multa de 2,189,154.08 pesos impuesta al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González por no garantizar la atención de emergencia a dos afiliados afectados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set. La sanción había sido aplicada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), luego de una reclamación presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La decisión judicial está contenida en la sentencia número 0030-04-2026-SSEN-00282, del 22 de mayo de 2026, divulgada durante esta semana. La Tercera Sala del TSA rechazó el recurso interpuesto por el establecimiento y ratificó la resolución sancionadora emitida por la Sisalril el 13 de agosto de 2025.

El expediente se originó en las reclamaciones del exsenador Franklin Alberto Rodríguez Garabitos y Luis Thomás Graveley Hernández, presentadas ante la DIDA el 22 de abril de 2025. Ambos otorgaron representación formal a la institución, que solicitó una investigación. Al día siguiente, técnicos de la Sisalril inspeccionaron la clínica y posteriormente examinaron documentos, registros y testimonios de los afectados.

Las indagatorias determinaron que el centro no garantizó la asistencia de emergencia, omitió registrar la visita de los pacientes y les informó que su seguro médico no era aceptado, en lugar de gestionar la cobertura con la administradora de riesgos de salud correspondiente. El tribunal respaldó las facultades de la DIDA para representar a los afiliados y de la Sisalril para investigar infracciones e imponer sanciones.

Además de la multa, la resolución ordenó a la clínica presentar un plan de acciones correctivas y capacitar a su personal sobre las normas del Seguro Familiar de Salud. Los jueces establecieron que la prioridad de los establecimientos sanitarios debe ser preservar la salud de quienes acuden por una emergencia y que las verificaciones de cobertura corresponden a las instituciones prestadoras y aseguradoras, sin trasladar esa responsabilidad al paciente.