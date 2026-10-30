Pablo Ulloa llama a confiar en las Fuerzas Armadas ante crisis en Haití

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó este viernes a la sociedad dominicana a mantener la confianza en las Fuerzas Armadas y a preservar la identidad y la estabilidad nacional, ante los desafíos que representa la crisis política, social y de seguridad que atraviesa Haití.

Ulloa consideró que el país vive un momento que requiere madurez y responsabilidad en el manejo de las relaciones internacionales, así como respaldo a las instituciones encargadas de proteger el territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Tenemos que confiar en el Ejército del país y, más que todo, en las Fuerzas Armadas, y llamar a que preservemos siempre la dominicanidad" Pablo Ulloa Defensor del Pueblo “

Durante una visita al fronterizo municipio de Jimaní, en la provincia Independencia, enfatizó que la protección del ciudadano dominicano y la preservación de la estabilidad nacional deben constituir prioridades fundamentales, especialmente frente a la situación que enfrenta Haití, al que describió como un Estado fallido.

Reflexión nacional

De acuerdo con un documento de prensa, en ese contexto, valoró que la República Dominicana haya logrado mantener su estabilidad a pesar de las dificultades que afectan al vecino país, una realidad que, a su juicio, merece ser reconocida y preservada.

El defensor del pueblo también planteó que la coyuntura representa una oportunidad para la reflexión nacional y para dar seguimiento a los acontecimientos en Haití, particularmente a las operaciones que se desarrollan en ese territorio y sus posibles repercusiones para República Dominicana.

"Este momento es justamente de reflexión", manifestó, al insistir en la necesidad de dar seguimiento a las operaciones que se desarrollan en Haití y a sus posibles implicaciones para la República Dominicana.

Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por el deterioro de la seguridad en Haití y en momentos que El Salvador despliega un operativo para localizar a cuatro técnicos de sus Fuerzas Armadas, presuntamente secuestrados por bandas en el vecino país.

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