República Dominicana sirve como punto de apoyo logístico para el despliegue militar de El Salvador en Haití, donde el Gobierno de Nayib Bukele anunció la movilización de más de 2,000 soldados para rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada de pandillas.

La colaboración dominicana incluye facilitar el tránsito de contingentes internacionales, el traslado de equipos militares y las evacuaciones médicas, mientras las autoridades mantienen su decisión de no participar directamente en los combates en territorio haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/076a24da-b4a6-4042-a38e-1aa1edba7bb1-30fdcf6d.jpg Helicópteros de las Fuerzas Armadas de El Salvador estacionados en la fortaleza El Rodeo en Jimaní. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Como parte de estos movimientos, siete helicópteros militares, cinco de ellos salvadoreños y otros dos del tipo Black Hawk, hicieron escala ayer en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, provincia Independencia, antes de continuar hacia Haití.

Los Black Hawk son helicópteros militares multipropósito fabricados por Sikorsky. Se utilizan para transportar tropas y suministros, realizar evacuaciones médicas y ejecutar misiones de búsqueda, rescate y apoyo a operaciones de combate.

Los cinco helicópteros salvadoreños, del modelo MD500E e identificados con los números 48, 52, 54, 49 y 53, habían llegado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) durante la madrugada del miércoles 28. Fueron transportados desde San Salvador en un avión de carga Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines.

Según un informe de seguridad al que tuvo acceso Diario Libre, los cinco MD500E aterrizaron en la fortaleza a las 3:45 de la tarde de ayer. Los dos Black Hawk llegaron a las 4:10 y, tras abastecerse de combustible, las siete aeronaves despegaron hacia Haití a las 5:00.

El presidente Luis Abinader informó el pasado sábado 24 que conversó con Bukele para coordinar apoyo logístico y de inteligencia ante la situación en el vecino país.

Bukele niega que se trate de una invasión

En medio del despliegue, el presidente salvadoreño se dirigió ayer al pueblo haitiano para explicar que la operación militar busca rescatar a sus cuatro compatriotas y no ocupar el territorio.

"Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití", expresó el mandatario en un mensaje escrito en criollo haitiano y publicado en su cuenta de X.

Bukele sostuvo que su Gobierno no tiene interés en dominar Haití ni apropiarse de sus riquezas y aseguró que El Salvador asume la mayor parte de los costos de la operación.

"No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití", manifestó.

El mandatario afirmó, además, que sus tropas buscan enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza a la población haitiana.

"Estamos dando una lección a las pandillas", expresó Bukele, quien aseguró que sus soldados regresarán a El Salvador cuando concluya la misión.

Asesinados

Dos trabajadores haitianos del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Bonaparte Février y Richard Alexandre, fueron asesinados la noche del 27 de octubre en Puerto Príncipe, informó la organización en un comunicado publicado ayer. La entidad calificó las muertes de brutales, pero no precisó cómo ocurrieron ni identificó a los responsables.

El secretario general del NRC, Jan Egeland, condenó los asesinatos y pidió a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional proteger a los civiles y evitar nuevos hechos de violencia. Asimismo, destacó que ambos jóvenes trabajaban para aliviar el sufrimiento de sus compatriotas y aseguró que la organización continuará su misión humanitaria en Haití.

El papel del país en operación El canciller Víctor -Ito- Bisonó explicó que la República Dominicana facilitará el tránsito de personal y equipos destinados a la fuerza internacional desplegada en Haití, así como operaciones aéreas humanitarias y evacuaciones médicas de civiles y militares. La colaboración también contempla el transporte de sangre y otros suministros, ante las dificultades que enfrenta la misión para movilizar recursos por los puertos y aeropuertos haitianos. Bisonó aclaró que el país mantendrá su cooperación diplomática, humanitaria y logística, sin involucrar tropas dominicanas en enfrentamientos contra las pandillas.