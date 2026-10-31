Aeropuerto María Montez registra 56 operaciones al mes y exhibe deterioro en sus instalaciones

El Aeropuerto Internacional María Montez de Barahona. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

El Aeropuerto Internacional María Montez, una de las principales infraestructuras aeroportuarias del suroeste de la República Dominicana, registra un promedio estimado de apenas 56 operaciones aéreas mensuales, principalmente de aeronaves privadas y militares, mientras sus instalaciones destinadas a recibir pasajeros presentan un avanzado deterioro por la falta de mantenimiento.

La terminal, que cuenta con aproximadamente 145 empleados distribuidos entre diferentes instituciones y organismos del Estado, permanece prácticamente vacía durante gran parte del día debido a la ausencia de vuelos comerciales regulares, una situación que contrasta con su capacidad operativa y su importancia para el desarrollo turístico y económico de Barahona y las demás provincias de la región Enriquillo.

Durante un recorrido por las instalaciones se observaron pisos, cristales y ventanas obsoletos y deteriorados, filtraciones en diferentes puntos del edificio, paredes que requieren pintura, estructuras metálicas oxidadas y señalizaciones exteriores que han perdido visibilidad por el paso del tiempo.

Uno de los problemas más notorios se encuentra en el área pública del segundo nivel, donde, de 19 bombillas, solamente dos funcionan, lo que mantiene gran parte de ese espacio con escasa iluminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-183823-5371add1.jpeg Faltan luminarias en esta área del aeropuerto de Barahona (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-183826-1-47129b80.jpeg Instalaciones del aeropuerto. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA ) ‹ >

Situación actual

Las condiciones de las áreas públicas contrastan con las de la pista de aterrizaje, de 3,000 metros de longitud y 45 metros de ancho, y la rampa destinada al estacionamiento de aeronaves, que, según las informaciones obtenidas, se mantienen en buen estado.

El reducido movimiento de aeronaves ha convertido al María Montez en una terminal donde predominan los espacios desocupados y resulta poco frecuente observar pasajeros o personas esperando la llegada de vuelos.

La amplia explanada destinada al estacionamiento de vehículos permanece prácticamente vacía durante la mayor parte del día, salvo por algunos automóviles pertenecientes a empleados de las instituciones que funcionan en el aeropuerto.

Parte del personal es transportado en vehículos institucionales, mientras que el movimiento de visitantes es mínimo debido a la inexistencia de rutas comerciales regulares.

De acuerdo con fuentes vinculadas a las operaciones aeroportuarias, se realizan aproximadamente 56 operaciones al mes, en su mayoría correspondientes a aeronaves privadas y militares.

La cifra evidencia el limitado aprovechamiento de una terminal que dispone de infraestructura y servicios para atender una actividad aérea considerablemente mayor.

Unos 145 empleados

Pese a la baja actividad, el aeropuerto mantiene una plantilla aproximada de 145 trabajadores, distribuidos en diferentes turnos y dependencias públicas y privadas.

Entre las instituciones con presencia en la terminal figuran la Dirección General de Migración (DGM), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y organismos de inteligencia militar, incluido el J-2.

También funcionan dependencias del Ministerio de Agricultura encargadas de los controles de sanidad animal y vegetal, además de servicios relacionados con el suministro de combustible para aeronaves.

A estos organismos se suman empleados administrativos, técnicos, personal de mantenimiento, seguridad y bomberos.

Aunque durante el recorrido se observó una presencia reducida de trabajadores en algunas áreas, una fuente consultada aseguró que los empleados permanecen en sus respectivos puestos de trabajo.

Explicó que el personal se encuentra distribuido entre las diferentes dependencias y que la escasa actividad aérea no significa que las instituciones hayan dejado de cumplir sus responsabilidades.

Horario de servicio

Las operaciones habituales del

concluyen aproximadamente a las 5:30 de la tarde, mientras que la mayoría de las instituciones que funcionan en sus instalaciones termina su jornada ordinaria alrededor de las 5:00.

Sin embargo, el personal de seguridad y la torre de control mantienen servicios durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, según las informaciones obtenidas.

El aeropuerto dispone también de un cuerpo de bomberos activo y de una planta eléctrica de emergencia para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales ante interrupciones del suministro energético.

Estas facilidades permiten mantener la disponibilidad de los servicios aeroportuarios correspondientes, a pesar de la limitada frecuencia de operaciones.

Instalaciones públicas requieren rehabilitación

El deterioro del edificio principal constituye uno de los problemas más visibles de la terminal.

En diferentes áreas destinadas a la recepción y circulación de pasajeros se observan superficies desgastadas, cristales y ventanas envejecidos, filtraciones y estructuras metálicas afectadas por la oxidación.

Las señalizaciones ubicadas en el exterior del aeropuerto y en la explanada de estacionamiento también presentan daños. Algunas han perdido sus indicaciones, mientras otras muestran deterioro en sus soportes.

La falta de pintura y las condiciones de diferentes elementos del edificio refuerzan la necesidad de una intervención de mantenimiento.

Fuentes consultadas señalaron que se ha mencionado un proyecto para el remozamiento del aeropuerto, aunque no ofrecieron detalles sobre su presupuesto, alcance o fecha de ejecución.

Aerodom asegura que el aeropuerto está operativo

A pesar de las condiciones de deterioro observadas en las áreas públicas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) aseguró que el Aeropuerto Internacional María Montez mantiene su capacidad operativa.

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), aseguró que el Aeropuerto Internacional María Montez se encuentra operativo y dispone de condiciones para recibir diferentes tipos de aeronaves.

La declaración se produce ante inquietudes sobre la capacidad de la terminal de Barahona para recibir vuelos internacionales y posibles operaciones militares relacionadas con la crisis de seguridad que afecta a Haití.

Sin vuelos recientes hacia Haití

Pese a su ubicación en el suroeste dominicano y su cercanía con Haití, el Aeropuerto Internacional María Montez no ha registrado en los últimos días vuelos con destino al vecino país, de acuerdo con informaciones obtenidas durante el recorrido.

Las fuentes consultadas indicaron que tampoco se han producido movimientos recientes de aeronaves militares, privadas o civiles relacionados con la situación en Haití, donde El Salvador ha desplegado un contingente en busca de rescatar a cuatro de sus técnicos, supuestamente secuestrados por pandillas.

Ante la posibilidad de que la terminal sea utilizada para recibir aeronaves militares procedentes de El Salvador, en el contexto de la situación haitiana, se procuró conocer la posición de las autoridades que la administran.

Aerodom asegura que el aeropuerto está operativo

A pesar de las condiciones de deterioro observadas en las áreas públicas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) aseguró que el Aeropuerto Internacional María Montez mantiene su capacidad operativa.

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), aseguró que el Aeropuerto Internacional María Montez se encuentra operativo y dispone de condiciones para recibir diferentes tipos de aeronaves.

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Los intentos de establecer vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional María Montez ha tenido varios períodos de actividad comercial, tanto internacional como nacional, pero las rutas establecidas no lograron mantenerse de manera permanente.

Entre noviembre de 2001 y febrero de 2002, American Eagle operó vuelos entre Barahona y Puerto Rico. El servicio fue suspendido después de aproximadamente cuatro meses debido a la baja demanda de pasajeros.

Posteriormente, el 13 de agosto de 2009, la empresa M&N Aviation reanudó las operaciones comerciales internacionales con la llegada de una aeronave procedente de San Juan, Puerto Rico, que transportó 14 pasajeros y dos tripulantes.

En aquella ocasión se anunció una frecuencia semanal, como parte de los esfuerzos para recuperar la conexión aérea entre Barahona y Puerto Rico.

Otro momento importante en la historia de la terminal ocurrió en enero de 2010, cuando fue utilizada como punto de apoyo logístico para las operaciones de asistencia humanitaria internacional tras el terremoto que devastó Haití el día 12 de ese mes.

Durante ese período, el aeropuerto recibió aeronaves vinculadas con el transporte de ayuda humanitaria, incluidas operaciones militares estadounidenses destinadas a apoyar las labores de asistencia al vecino país.

Entre julio de 2012 y enero de 2013, la aerolínea Air Century desarrolló operaciones comerciales nacionales que conectaban Barahona con Santo Domingo y Punta Cana.

Sin embargo, esos servicios también fueron suspendidos, dejando nuevamente a la terminal sin rutas comerciales regulares.

Desde entonces, el aeropuerto no ha logrado consolidar una actividad sostenida de transporte aéreo de pasajeros, pese a los diferentes intentos de reactivación.

Una infraestructura a la espera de mayor actividad

La situación del Aeropuerto Internacional María Montez adquiere relevancia ante las inversiones turísticas que se desarrollan en la región sur, especialmente en la provincia Pedernales, donde se impulsa un proyecto destinado a ampliar la oferta hotelera y atraer visitantes internacionales.

La terminal de Barahona dispone de una pista de 3,000 metros, servicios de seguridad, controles migratorios, organismos de vigilancia, instalaciones para el suministro de combustible y personal técnico que podrían respaldar un mayor movimiento de aeronaves.

La reactivación de las operaciones comerciales y la rehabilitación de las áreas afectadas constituyen dos de los principales desafíos para aprovechar esta infraestructura.