El ataque a Binance expone la fragilidad de las criptomonedas y los riesgos de una industria multimillonaria

El mercado de las criptomonedas enfrenta un nuevo episodio que pone a prueba la seguridad de una industria construida sobre la promesa de realizar transacciones digitales sin depender de los intermediarios financieros tradicionales. Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptoactivos del mundo por volumen de operaciones, confirmó el jueves 29 de octubre un ciberataque que, según sus estimaciones iniciales, comprometió fondos por unos 6,300 millones de dólares.

La magnitud del incidente, que todavía está bajo investigación, coloca nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de las plataformas que administran activos digitales, la capacidad de los delincuentes informáticos para penetrar sus sistemas y las dificultades para recuperar recursos cuando estos desaparecen mediante operaciones en cadenas de bloques.

De acuerdo con la información difundida por Binance, unos 3,000 millones de dólares habían sido congelados para impedir que los responsables del ataque pudieran movilizarlos. Sin embargo, la empresa reconoció que las investigaciones identificaron nuevos puntos de vulnerabilidad, después de que inicialmente atribuyera el incidente a un ordenador portátil.

La compañía también suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras realizaba verificaciones de seguridad y coordinaba acciones con las autoridades y otras empresas del sector.

El episodio revela una distinción fundamental: la seguridad criptográfica de una cadena de bloques no garantiza que las plataformas, las cuentas de los usuarios o los sistemas encargados de custodiar sus activos sean invulnerables. Los delincuentes no necesitan necesariamente romper los algoritmos que protegen una criptomoneda. En muchos casos, basta con obtener credenciales, manipular empleados, comprometer sistemas de autorización o acceder a los mecanismos utilizados para transferir fondos.

Un robo de dimensiones históricas

La firma estadounidense de análisis de cadenas de bloques TRM Labs elevó a 6,360 millones de dólares el valor de los activos transferidos desde billeteras de Binance a direcciones controladas por los atacantes, distribuidas en diez redes diferentes. Según su investigación, buena parte de las operaciones se ejecutó en aproximadamente 20 minutos. Los movimientos afectaron activos de redes como Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y XRP Ledger, entre otras.

La investigación de TRM apunta a una posible vulneración de la infraestructura utilizada para autorizar transacciones desde las billeteras digitales de Binance. La firma identificó preparativos realizados al menos 36 horas antes del robo, incluidos ensayos de operaciones y autorizaciones previamente firmadas. Reuters recogió este viernes las conclusiones de TRM Labs, mientras Binance continuaba investigando el alcance de la intrusión y sus posibles consecuencias.

La dimensión del ataque supera ampliamente el anterior récord de robo de criptomonedas, registrado en febrero de 2025, cuando delincuentes informáticos sustrajeron aproximadamente 1,500 millones de dólares de la plataforma Bybit. Sin embargo, los 6,300 millones de dólares comprometidos no deben confundirse con una pérdida definitiva de esa cantidad. Parte de los activos fue inmovilizada y todavía debe determinarse cuánto podrá recuperarse.

Las investigaciones también apuntan hacia una amenaza que las autoridades estadounidenses llevan años intentando contener: los grupos de piratas informáticos vinculados al Gobierno de Corea del Norte.

TRM Labs atribuyó el ataque a TraderTraitor, una organización relacionada con operaciones de espionaje y robo de activos digitales, basándose en patrones técnicos y movimientos financieros semejantes a los observados en incidentes anteriores. La atribución es una conclusión de la empresa de inteligencia blockchain y no equivale, por ahora, a una determinación judicial ni a una confirmación oficial sobre la identidad de los responsables.

El precedente más significativo es Bybit. El 26 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) atribuyó formalmente a Corea del Norte la sustracción de aproximadamente 1,500 millones de dólares de esa plataforma. La agencia identificó la operación como TraderTraitor y advirtió que los responsables estaban convirtiendo los activos robados en otras criptomonedas, distribuyéndolos entre miles de direcciones digitales para dificultar su seguimiento y posterior recuperación.

El uso de criptomonedas presenta características que pueden favorecer estas operaciones delictivas: transferencias internacionales rápidas, posibilidad de fragmentar los fondos y mecanismos tecnológicos que dificultan identificar a los beneficiarios finales. Aunque muchas cadenas de bloques mantienen registros públicos de las transacciones, conocer el recorrido del dinero no significa necesariamente poder detenerlo.

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Miles de millones desaparecidos

La vulnerabilidad de la industria no se limita al incidente de Binance. Los informes especializados muestran que los ataques contra plataformas y billeteras digitales constituyen un problema persistente. Chainalysis, una de las principales empresas internacionales de análisis de operaciones con criptomonedas, documentó robos superiores a 3,400 millones de dólares entre enero y comienzos de diciembre de 2025. El ataque a Bybit representó por sí solo 1,500 millones de ese total.

La firma también identificó un crecimiento de las intrusiones contra billeteras individuales y una concentración de pérdidas en determinados ataques contra grandes servicios centralizados.