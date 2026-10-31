Migración detiene a 2,256 haitianos en condición irregular durante operativos en un día

Haitianos detenidos en los operativos realizados en La Vega el 30 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA DGM )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante la jornada del viernes 30 de octubre fueron detenidos 2,256 extranjeros en condición migratoria irregular, como resultado de operativos de interdicción realizados en sectores urbanos, comunidades rurales y corredores fronterizos.

De los 2,256 detenidos, 1,466 fueron registrados directamente por la DGM, mientras que los restantes correspondieron a actuaciones reportadas por los organismos de apoyo, entre ellos el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional (PN) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Las mayores cifras de detenidos se registraron en:

Dajabón , con 317 detenidos .

, con . Elías Piña , con 292 detenidos.

, con 292 detenidos. Valverde , con 157 detenidos.

, con 157 detenidos. Pedernales , con 150 detenidos.

, con 150 detenidos. La Vega y Santo Domingo, con 149 detenidos cada una.

Zonas de intervención

En la zona fronteriza, las intervenciones abarcaron Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, Capotillo, Comendador, Oviedo, Juancho, Aguas Negras, Mencía y Paso Sena.

En el Cibao, las labores se concentraron en Santiago, Mao, Esperanza, Hatillo Palma, Jaibón, Cutupú, Río Verde, Burende, Licey al Medio, Navarrete, Puñal, Tamboril y San José de las Matas.

También se realizaron intervenciones en Duarte, Neiba, Villa Jaragua, Galván, Jimaní, San Francisco de Macorís, Castillo, Pimentel y Villa Riva.

De manera simultánea, las unidades migratorias extendieron sus operaciones a sectores de Azua, Peravia, San Cristóbal, Espaillat, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

Operativos en la zona norte

Entre el viernes 23 y el viernes 30 de octubre, la DGM detuvo a 339 haitianos indocumentados que se dedicaban a actividades agrícolas en diferentes zonas de la provincia. En el balance general de la semana, Dajabón encabezó las cifras regionales con 1,375 interdicciones, seguida de Valverde, con 818.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Haina, en San Cristóbal, para los procedimientos migratorios correspondientes, según informaron las autoridades.

Asimismo, se reportaron interdicciones en Montecristi, María Trinidad Sánchez y Samaná. Las intervenciones también abarcaron Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel y Duarte.

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