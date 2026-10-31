Autoridades buscan garantizar baños y seguridad social a empleadas de bancas de lotería

Las bancas de lotería tienen una presencia significativa en los barrios del Gran Santo Domingo y de otras provincias del país. ( DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ACOSTA )

El Ministerio de Trabajo inició un proceso de coordinación con propietarios y representantes de bancas de lotería para regularizar las condiciones laborales de sus trabajadoras, con especial atención a la instalación de baños, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud y su incorporación al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La iniciativa fue abordada durante una reunión encabezada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien acordó disponer visitas técnicas a establecimientos de distintos consorcios de bancas de lotería del Gran Santo Domingo, Santiago y otras localidades del país, a fin de evaluar las condiciones en que operan estos negocios.

Durante el encuentro se puso especial atención a las deficiencias sanitarias de numerosos establecimientos, particularmente la falta de baños y otras facilidades básicas que necesitan las trabajadoras para desempeñar sus funciones en condiciones dignas y seguras.

Como parte de los compromisos asumidos, se acordó iniciar las gestiones para garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios en aquellas bancas que carecen de estas instalaciones.

Asimismo, los propietarios manifestaron su disposición de incorporar al Sistema Dominicano de Seguridad Social a las trabajadoras que todavía no cuentan con esa protección.

En ese sentido, Olivares informó que coordinará una reunión con Henry Sahdala para facilitar las acciones necesarias que permitan concretar la afiliación de las empleadas. También se realizarán gestiones con Teófilo (Quico) Tabar, director de Casinos y Juegos de Azar, para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Las visitas estarán a cargo de especialistas de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, encabezados por su director, el doctor Roberto Sánchez, quienes identificarán las necesidades de los establecimientos y elaborarán un informe técnico con los requerimientos para adecuarlos a la legislación laboral vigente.

Compromisos y seguimiento

El ministro valoró la disposición de los propietarios de trabajar conjuntamente con la institución para mejorar progresivamente las condiciones laborales de las empleadas del sector.

Tras finalizar el encuentro, las partes acordaron celebrar un nuevo encuentro el próximo jueves para dar seguimiento a los compromisos y evaluar los avances del proceso.

En la reunión participaron, además, el viceministro de Regulación Laboral, Domingo Santana, y el asesor legal Juan Ramón Ventura. También estuvieron presentes representantes de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), encabezados por su presidente, Juan Antonio del Jesús, así como representantes de distintos consorcios y concesionarios.