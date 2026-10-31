Dominicana inicia con buen pie en Dakar 2026

Momento de acción del partido de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Senegal ( CEDIDA POR COMITÉ OLÍMPICO DE LA JUVENTUD )

La República Dominicana comenzó por la senda ganadora su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias al triunfo del voleibol de playa femenino en la jornada inaugural de la justa.

En un exigente partido celebrado en la playa de Saly Oeste, Zoe Paniagua y Yerelín Reyes superaron 2-1 a las representantes de Malasia, Yu Heng Goh y Yi Jing Ong, con parciales de 21-18, 20-22 y 18-16, en el inicio de las acciones del grupo F.

El triunfo también tuvo un significado histórico para el deporte dominicano, ya que Paniagua y Reyes se convirtieron en las primeras representantes del país en competir en voleibol de playa en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

La dupla quisqueyana sumó 37 puntos en ataque, liderada por Paniagua, quien consiguió 24, mientras que Reyes aportó los otros 13.

Por las malasias, Jing Ong encabezó la ofensiva con 18 tantos y Heng Goh agregó 13, para un total de 31.

Un partido de mucha batalla

Paniagua y Reyes comenzaron dominando el primer parcial con ventaja de 3-1, pero las malasias reaccionaron y llegaron a colocarse 8-5. Las dominicanas lograron igualar 8-8 y, a partir de ese momento, ambas parejas protagonizaron un cerrado intercambio de puntos, hasta que las caribeñas consiguieron despegarse para llevarse el set 21-18.

La segunda manga fue todavía más disputada. Los dos equipos mostraron mejores recursos defensivos, aunque las asiáticas supieron aprovechar algunos errores de las dominicanas y encontraron la manera de igualar el encuentro al imponerse 22-20.

Con el partido definido en el tercer set, las quisqueyanas tuvieron que remar contra la corriente. Después de verse abajo 1-5, Paniagua y Reyes reaccionaron para igualar las acciones a 16 y mantener vivas sus aspiraciones de victoria.

En ese tramo resultó determinante la defensa de Reyes, quien salvó varias pelotas cerca de la línea de fondo, además de los errores de servicio cometidos por las malasias, antes de que las dominicanas cerraran el parcial 18-16 para celebrar su primer triunfo en la competición.