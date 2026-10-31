Monseñor Jesús Castro: la cruz del Seibo pasa de una caja fuerte al centro del prebisterio

La Santa Cruz de El Seibo. ( CEDIDA POR EL PADRE FRANCHI LLUBERES )

El obispo de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, informó que la Santa Cruz de El Seibo pasó de estar resguardada en una caja fuerte al centro del presbiterio de la iglesia de esa ciudad, durante la ceremonia de entronización de la reliquia, que permanecerá en exposición permanente en un relicario blindado.

La cruz es una réplica de la original, que fue sustraída del altar hace más de una década.

El obispo explicó que la cruz se mantenía en una caja fuerte por razones de seguridad y solo se sacaba cada 3 de mayo para recorrer el pueblo.

Sin embargo, desde hace más de cuatro años, el sacerdote Francisco Lluberes, nativo de El Seibo, trabajaba en un proyecto para crear las condiciones que permitieran exhibir de manera permanente y segura en el presbiterio esta valiosa pieza del siglo XVIII, que custodia un fragmento del Lignum Crucis, venerado por los católicos como parte del madero de la cruz de Cristo.

Castro Marte señaló que la reliquia ya no estará escondida y que, aunque no está completa, cuenta con un lugar digno y seguro para su custodia y veneración.

Impacto local

La cruz se integra al circuito de turismo religioso denominado Camino Peregrino del Este, que incluye el Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana, Hoyoncito, la Cruz de El Seibo y la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey.

Durante la ceremonia religiosa, Castro Marte también señaló que El Seibo debe salir de las estadísticas de pobreza. Llamó a dinamizar la producción local con productos a corto plazo que puedan abastecer a los hoteles de la zona y contribuir al desarrollo del turismo.

Por su parte, el padre Lluberes explicó que el proyecto fue posible gracias a la generosidad de numerosos bienhechores, el trabajo especializado de Blindatech y la labor artesanal de los Talleres de Ebanistería Fermín Tejeda.

La obra se realizó en el retablo mayor de la parroquia Santa Cruz. Además, se incorporó una escalinata que permitirá a los peregrinos acercarse y tocar el cristal que protege la reliquia.