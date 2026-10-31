Más de 1,100 personas forman el Gran Lazo Humano contra el cáncer de mama en Santiago

El lazo roza formado en Santiago contra el cáncer de mama. ( PROPORCIONADA POR CORPORACIÓN ZONA FRANCA SANTIAGO )

Más de 1,100 personas participaron ayer, viernes, en la formación del Gran Lazo Humano de la campaña Porque Te Quiero, una iniciativa de la Corporación Zona Franca Santiago y Médica que promueve la prevención del cáncer de mama y facilita el acceso a estudios diagnósticos a mujeres que laboran en el parque industrial.

La actividad reunió a colaboradores, representantes de empresas, ejecutivos y aliados de la iniciativa, que celebra su duodécima edición con un balance de 3,477 estudios preventivos facilitados durante este año.

Fernando García, director de Operaciones de la Corporación Zona Franca Santiago, presentó las cifras de la campaña e informó que, desde su creación, se han realizado cerca de 25,000 estudios preventivos.

García explicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de responsabilidad social de la institución, orientados a facilitar servicios de prevención y contribuir al bienestar de las mujeres que trabajan en el parque industrial.

"Porque Te Quiero es una expresión de nuestro compromiso con la salud y con la vida. Su mayor valor está en acercar los servicios de prevención a las mujeres, facilitarles el acceso gratuito a estudios y recordarles que su salud debe estar entre sus prioridades", manifestó.

Amplían capacidad de atención

Laurina Rodríguez, directora ejecutiva de Médica, destacó las medidas adoptadas por el centro para responder al incremento de la demanda durante la campaña, entre ellas el fortalecimiento de su infraestructura y la incorporación de especialistas en radiología, sonógrafos, técnicos y personal de servicio al cliente.

Indicó que estos esfuerzos buscan garantizar atención con tecnología adecuada, personal especializado y servicios caracterizados por la empatía y el respeto, sin costos adicionales de bolsillo para la población asegurada.

Rodríguez también compartió experiencias de pacientes que, a través de los programas de prevención, han podido acceder a diagnósticos oportunos y recibir el tratamiento correspondiente.

Doce años de prevención

La campaña Porque Te Quiero articula la participación del sector empresarial y las aseguradoras para promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar estudios preventivos a las colaboradoras del parque industrial y sus familias. La formación del Gran Lazo Humano reunió aproximadamente a 1,100 participantes, como parte de las actividades de sensibilización sobre la importancia de los chequeos médicos periódicos.