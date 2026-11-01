Carolina Mejía promueve en Londres la inversión británica en RD

Tras su presentación en Londres, Carolina Mejía continuará su agenda en Madrid, donde participará el martes en la apertura de la Semana Dominicana en España. ( IMAGEN CEDIDA POR LA CÁMARA BRITÁNICA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. )

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, presentó a República Dominicana como un destino estratégico para la inversión británica durante la apertura de la XII Semana Dominicana en el Reino Unido.

En un encuentro con representantes diplomáticos, gubernamentales y empresariales, destacó la estabilidad política y social, la seguridad jurídica, la conectividad y el capital humano como ventajas para atraer inversiones.

"República Dominicana es y seguirá siendo un destino estratégico, seguro y dinámico para la inversión británica en la región del Caribe", afirmó.

La actividad fue organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana y la Embajada Dominicana, durante un cóctel ofrecido por INICIA en The Travellers Club, en Londres.

Mejía señaló que el intercambio comercial bilateral ronda los 700 millones de dólares y valoró el memorando de cooperación gubernamental suscrito en 2024 para impulsar proyectos de salud, energía, agua y transporte.

También citó los 11 puertos de carga, ocho aeropuertos internacionales y siete terminales de cruceros del país, aunque sostuvo que su principal fortaleza es su gente.

Oportunidades de inversión

La Semana Dominicana concluirá el 5 de noviembre e incluye encuentros sobre transición energética, finanzas verdes, inteligencia artificial y turismo.

Mejía continuará su agenda en Madrid, donde participará el martes en la apertura de la Semana Dominicana en España. El miércoles intervendrá en un panel sobre ciudades inclusivas en Barcelona.

El viernes asistirá en Madrid a un desayuno empresarial con la participación del presidente Luis Abinader, antes de regresar a Santo Domingo.