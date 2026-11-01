Instituciones lanzan en Santiago programa de educación vial. Para promover el respeto a las normas de tránsito y prevenir accidentes mediante acciones educativas dirigidas a conductores motociclistas y peatones. ( FOTOS: PROPORCIONADA POR ALCALDÍA DE SANTIAGO )

La Alcaldía de Santiago, la Fundación Rompiendo Paradigmas y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) lanzaron el programa de educación vial "Paradigmas del Tránsito: por una nueva cultura vial", dirigido a fomentar el cumplimiento de las normas de circulación y la prevención de accidentes.

El lanzamiento se realizó el pasado viernes, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la participación de autoridades municipales, legisladores, representantes del sector transporte y estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad.

Durante la actividad, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, señaló que la educación vial es una herramienta para prevenir accidentes y promover la protección de conductores, motociclistas y peatones.

"Cuando hablamos de educación vial, no estamos hablando solamente de señales de tránsito, de semáforos o de normas que debemos cumplir. Estamos hablando de vidas. Transformar una ciudad también significa transformar la conducta de sus ciudadanos", expresó Rodríguez.

Autoridades se unen a la jornada

El presidente de la Fundación Rompiendo Paradigmas, diputado Robinson Díaz, destacó el respaldo de las autoridades, el sector

empresarial, los gremios del transporte y la Alcaldía de Santiago para desarrollar la iniciativa.

"Cuando analizamos las estadísticas del tránsito en nuestro país, vemos números, pero sobre todo vemos historias y familias que merecen regresar seguras a sus hogares. Por eso decidimos impulsar esta iniciativa y unir esfuerzos para proteger vidas y construir una nueva cultura vial", manifestó Díaz.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la importancia de incorporar la educación vial en las escuelas para fomentar desde temprana edad el conocimiento de las normas de tránsito y la prevención de accidentes.

Pacheco consideró necesario desarrollar acciones educativas sostenidas para formar nuevas generaciones comprometidas con la seguridad vial.

Mientras que Aracelis Tavares, directora de la Fundación Rompiendo Paradigmas, expuso el trabajo social de la organización y mencionó sus programas de becas y formación dirigidos a jóvenes.