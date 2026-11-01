Funglode organiza foro global sobre educación y tecnología

El doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode y expresidente de la República Dominicana, tendrá a su cargo una intervención sobre el futuro de la educación. ( ARCHIVO )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebrará el próximo martes 10 de noviembre el VI Foro Global Casa de Campo, bajo el tema "El futuro de la educación: entre la inteligencia artificial y las nuevas tendencias pedagógicas", un encuentro internacional orientado a analizar los desafíos y las oportunidades que plantean las transformaciones tecnológicas y educativas para las nuevas generaciones.

La jornada tendrá lugar en el Marina Riverside Center de Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, y reunirá a especialistas, representantes institucionales, académicos y profesionales vinculados a la educación, la tecnología y la innovación, con especial atención a los desafíos de América Latina y el Caribe.

El doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode y expresidente de la República Dominicana, tendrá a su cargo una intervención sobre el futuro de la educación. El tema central del foro servirá de marco para reflexionar sobre los cambios que experimentan los sistemas educativos y la importancia de preparar a las nuevas generaciones para un entorno en constante transformación.

Participación de expertos internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/inteligencia-artificial-y-centros-de-diseno-e-innovacion-en-educacion-bb5bda38.jpeg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, participará en el encuentro. (ARCHIVO/CEDIDA POR DIECOM)

El encuentro contará también con la participación del ministro de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps, así como de expertos internacionales, entre ellos Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Jesús Schucry Giacoman, de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), entre otros especialistas contemplados en la agenda.

El programa abordará cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de la educación, como el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje personalizado, las nuevas metodologías pedagógicas, los aportes de la neurociencia al desarrollo cognitivo y el fortalecimiento de competencias esenciales, entre ellas el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la alfabetización tecnológica.

Desafíos éticos y sociales

Asimismo, se examinarán los desafíos éticos y sociales asociados a la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas educativos, con énfasis en la equidad , la inclusión y la necesidad de mantener al ser humano en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

y sociales asociados a la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas educativos, con énfasis en la , la y la necesidad de mantener al ser humano en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de esta iniciativa, Funglode promueve un espacio de diálogo estratégico y cooperación internacional para intercambiar experiencias, identificar prácticas innovadoras y contribuir a la reflexión sobre políticas y modelos educativos que respondan a las necesidades de las sociedades contemporáneas.

y para intercambiar experiencias, identificar y contribuir a la reflexión sobre políticas y modelos educativos que respondan a las necesidades de las sociedades contemporáneas. El VI Foro Global Casa de Campo forma parte de los esfuerzos por fortalecer el intercambio de conocimiento entre América Latina y el Caribe y la comunidad internacional, e impulsar una conversación integral sobre el papel de la educación en el desarrollo humano y la preparación de las futuras generaciones.