Maestra dominicana que se hizo viral por enseñar cantando contrajo matrimonio en Samaná

María Fernanda Severino Acosta es oriunda de El Limón, alcanzó notoriedad en las redes sociales a principios de 2026, luego de que se difundieran videos de sus clases, en los que convierte contenidos escolares en canciones para facilitar la participación de los alumnos ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE POR MARÍA FERNANDA )

La profesora dominicana María Fernanda Severino Acosta, conocida por sus videos virales en los que utiliza canciones y ritmos musicales como recursos para enseñar a sus estudiantes, contrajo matrimonio con Esmerlin Moya, en una ceremonia celebrada el sábado 31 de octubre en la comunidad de Tierra Blanca, provincia Samaná.

Severino, oriunda de El Limón, alcanzó notoriedad en las redes sociales a principios de 2026, luego de que se difundieran videos de sus clases, en los que convierte contenidos escolares en canciones para facilitar la participación de los alumnos y reforzar el aprendizaje.

Uno de los materiales que contribuyó a su popularidad muestra a la docente utilizando una composición musical para enseñar el reconocimiento y la pronunciación de las sílabas.

Sus publicaciones también han llevado su propuesta pedagógica a usuarios de distintos países.

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La educadora desarrolla su labor en el Centro Educativo Prof. Estrella María Jesurum Bodden, ubicado en la comunidad de Juana Vicenta, en el municipio de El Limón, Samaná.

Carrera

Su trayectoria académica incluye una graduación Magna Cum Laude del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

En abril de este año recibió la beca Maureen Tejeda para cursar una maestría en Educación con Enfoque STEM, otorgada por el Instituto de Educación Superior LHB.

La boda reunió a familiares y allegados de los recién casados en Tierra Blanca, comunidad de la provincia donde nació la profesora y desde la que ha alcanzado proyección en las plataformas digitales.

Con su matrimonio con Esmerlin Moya, Severino inicia una nueva etapa en su vida personal, mientras continúa vinculada a la enseñanza, actividad por la que se ha dado a conocer entre miles de usuarios de las redes sociales.