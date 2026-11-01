La ONU califica "de esencial" el apoyo de RD a operaciones de seguridad en Haití

La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh, por sus siglas en inglés), Daniela Kroslak, calificó este domingo de esencial el apoyo logístico que brinda el Gobierno dominicano para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití.

Kroslak agradeció al Gobierno dominicano por la colaboración que ha permitido el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en el vecino país, refiere una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Apoyo logístico dominicano

Destacó que este respaldo ha sido fundamental no solo para las operaciones actuales, sino también para otras actividades que desarrollan las Naciones Unidas en territorio haitiano.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el Puerto de Haina, de un buque con destino a Haití que transporta aproximadamente 525 toneladas de suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la Fuerza de Supresión de Pandillas, como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las bandas criminales.

El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a República Dominicana con apoyo financiero de Alemania para su traslado. Las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas necesarias para su movilización y posterior envío a Haití.

Reacciones oficiales

En representación del Gobierno dominicano estuvieron presentes el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín. También participaron el jefe de Operaciones y Gestión de Recursos de la Oficina de Apoyo de Unsoh, Dushyant Joshi, y la embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen.

Al despedir el buque, Pérez Fermín, en representación del canciller Víctor -Ito- Bisonó, valoró los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró el compromiso dominicano de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en el vecino país.

"El esfuerzo de toda la comunidad internacional, de todos los que creen en la democracia y la libertad, empieza a tener resultados concretos", sostuvo el viceministro, al destacar la importancia de que los compromisos asumidos por los países se traduzcan en acciones que contribuyan a mejorar la situación haitiana.

De su lado, la embajadora alemana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció la colaboración de las autoridades dominicanas para facilitar el traslado de los equipos. Asimismo, reafirmó el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales dirigidos a mejorar la seguridad en Haití.

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