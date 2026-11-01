La República Dominicana sirvió como punto logístico para recibir, almacenar y embarcar hacia Haití equipos destinados al contingente de Bangladesh que se incorpora a la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El cargamento llegó en varios aviones desde Alemania, permaneció almacenado en territorio dominicano y ahora será trasladado por barco al vecino país. Las imágenes de la operación muestran vehículos blindados y otros equipos militares cargados en el buque.

Bangladesh cuenta con 50 militares de avanzada desplegados y prevé aportar unos 1,600 militares y policías, cuya llegada fue programada entre mediados de octubre y finales de noviembre.

Apoyo internacional

La fuerza internacional registraba 2,285 integrantes, según un cuadro de composición publicado por Diario Libre el 29 de octubre. Su dotación máxima autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es de 5,500 militares y policías, incluidos los bangladesíes.

En la actividad participaron Daniela Kroslak, jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH); Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania, y Ramón Pérez Fermín, viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior.

Kroslak agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno dominicano las facilidades para la operación. Friedrichsen también reconoció el respaldo dominicano y expresó su expectativa de que la asistencia contribuya a mejorar la seguridad haitiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-92806-am-29e76d41.jpeg Representantes de Naciones Unidas, Alemania y República Dominicana durante la operación logística para el envío de equipos militares a Haití. (CEDIDA POR LADIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.)

Situación actual

La Fuerza de Supresión de Pandillas tiene el mandato de combatir las bandas y apoyar a las autoridades haitianas. La UNSOH proporciona transporte, combustible, alimentación, comunicaciones, infraestructura y asistencia médica para sostener sus operaciones y facilitar el despliegue de los contingentes internacionales.