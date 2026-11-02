Los accidentes de motocicletas dejan siete muertos y varios heridos en 48 horas

Motocicleta destruida tras un siniestro vial. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Al menos siete personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en varios accidentes de tránsito que involucraron motocicletas, registrados entre el domingo y el lunes en Santiago, Bahoruco y Verón-Punta Cana.

Santiago

En Santiago, tres personas murieron tras una colisión entre una motocicleta y una yipeta en la avenida Circunvalación Sur, próximo al sector Nibaje.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Antony Yander Hernández, de 17 años, y Brandon Elian Espinal, de 18. El tercer fallecido no portaba documentos de identidad. El conductor de la yipeta fue detenido.

Bahoruco

En Bahoruco, dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas en tres accidentes ocurridos el domingo.

Los fallecidos fueron identificados como Ismael Méndez Pérez, de 64 años, y José Antonio Florián, de 62, quienes murieron en colisiones de motocicletas con vehículos en distintos tramos carreteros de la provincia.

Los heridos son dos ciudadanos haitianos que sufrieron lesiones y fracturas en las piernas en un accidente ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Neiba y Galván.

Verón

Mientras, en Verón-Punta Cana, otras dos personas fallecieron y una resultó gravemente herida la mañana del lunes, tras un accidente entre una pasola y un camión en las proximidades del cruce de Almacenes Unidos.

Las víctimas mortales portaban documentos haitianos con el mismo nombre, Willy Pierre. De manera preliminar, se presume que se trataba de padre e hijo.

El herido, cuya identidad no había sido establecida hasta el cierre de esta edición, fue trasladado a un centro médico de la zona para recibir atenciones.

El accidente involucró una pasola marca PGO y un camión blanco marca JAC, que quedó volcado en la referida localidad, mientras que la motocicleta resultó prácticamente destruida por el impacto.