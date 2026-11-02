Cinco personas mueren en dos accidentes de tránsito en Santiago y Verón-Punta Cana

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁRES )

Cinco personas fallecieron y otra resultó gravemente herida en dos accidentes de tránsito registrados entre el domingo y la mañana de este lunes en Santiago y Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

El primero de los accidentes ocurrió el domingo en la avenida Circunvalación Sur, a su paso por el sector Nibaje, en Santiago, donde tres jóvenes perdieron la vida tras colisionar la motocicleta en la que se desplazaban con una yipeta.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Brandon Elian Espinal, de 18 años, y Antony Yander Hernández, de 17. El tercer ocupante de la motocicleta permanecía sin identificar debido a que no portaba documentos personales.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el accidente ocurrió cuando la motocicleta en la que viajaban los tres jóvenes impactó de frente con la yipeta.

El conductor de este último vehículo, cuya identidad no ha sido ofrecida por razones de seguridad, se encuentra detenido.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde acudieron familiares para realizar el proceso de identificación.

Parientes de los fallecidos solicitaron a las autoridades investigar las circunstancias en que se produjo la colisión.

Dos fallecidos y un herido en Verón-Punta Cana

El segundo accidente ocurrió la mañana de este lunes en las proximidades del Cruce de Almacenes Unidos, en Verón-Punta Cana, municipio Higüey, donde dos personas fallecieron y otra resultó gravemente herida.

Según los documentos emitidos por Haití, las dos víctimas mortales figuran con el nombre de Willy Pierre y el mismo año de nacimiento, 1976. Presuntamente, se trataría de padre e hijo.

En tanto, la persona herida, cuya identidad no había sido establecida, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada a un centro médico de la zona para recibir atenciones.

El accidente involucró una pasola marca PGO y un camión blanco marca JAC, que quedó volcado en el lugar del siniestro, mientras que la pasola terminó prácticamente destruida por el impacto.

Hasta el momento, las autoridades presentes en el lugar no habían establecido las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Asistencia Vial y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.