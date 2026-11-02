Botellitas de agua pasan las pruebas microbiológicas, pero son más ácidas de lo permitido

Cinco muestras de agua envasada en botellitas analizadas por Diario Libre superaron las pruebas microbiológicas realizadas en el laboratorio de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), pero todas presentaron niveles de acidez superiores a los admitidos por la norma dominicana para el agua envasada no carbonatada.

Se trata de tres de las grandes marcas de agua más consumidas en la capital, con una amplia presencia en colmados y establecimientos comerciales, y otras dos marcas blancas comercializadas por supermercados, cuyas botellitas pueden adquirirse por apenas nueve pesos y representan una alternativa económica para los consumidores.

Los análisis, realizados en octubre de 2026, arrojaron valores de pH de entre 5.64 y 6.03, por debajo del rango de 6.5 a 8.5 recomendado por la Norma Dominicana (Nordom) 64 para el agua de consumo humano envasada. Los números por debajo de 6.5 indican una mayor acidez a la aconsejada.

Los resultados individuales fueron de 5.95, 5.97, 5.81, 6.03 y 5.64, por lo que ninguna de las cinco muestras cumplió el límite mínimo de este parámetro.

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El pH es una medida que permite determinar si el agua es ácida, neutra o alcalina. Se expresa en una escala en la que el valor de 7 representa la neutralidad, mientras que los inferiores indican acidez y los superiores, alcalinidad.

Sin contaminación detectable

En contraste, las cinco muestras presentaron resultados satisfactorios en todos los análisis microbiológicos practicados.

El laboratorio no detectó coliformes totales ni fecales, tampoco Escherichia coli, mientras que las pruebas de pseudomonas dieron resultados negativos.

Asimismo, el recuento de aerobios mesófilos fue inferior a 10 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml) en todas las muestras, muy por debajo del límite de 200 establecido para este parámetro.

Esto significa que, a diferencia de las muestras de agua envasada en botellones examinadas anteriormente por Diario Libre, las botellitas no presentaron incumplimientos en los indicadores microbiológicos analizados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/imagen-whatsapp-image-2026-10-30-at-45827-pm-b3ce530e.jpg En análisis anteriores se encontraron microorganismos en agua de botellones. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

¿Por qué son ácidas?

El director de Calidad de las Aguas de la Caasd, ingeniero José Mateo Mota, explica que la acidez del agua purificada se debe principalmente al proceso de ósmosis inversa utilizado por las plantas envasadoras, mediante el cual se eliminan las impurezas, pero también gran parte de los minerales presentes naturalmente en el agua.

“Esa es la problemática de esas aguas, que por el sistema de ósmosis que utilizan, al quitarle todos los minerales le bajan mucho el pH”, señala.

Explica que el agua natural puede registrar valores de pH superiores a siete e incluso a ocho, pero el tratamiento puede reducirlos considerablemente cuando no se aplican procesos posteriores para estabilizarla.

"Esa es la problemática de esas aguas, que por el sistema de ósmosis que utilizan, al quitarle todos los minerales le bajan mucho el pH" Ing. José Mateo Mota Director de Calidad de las Aguas de la Caasd “

Esto también puede influir en el sabor ligeramente agrio que algunos consumidores identifican con el agua purificada y que, en ocasiones, asocian con una mayor calidad.

Mateo Mota considera que las empresas tienen la posibilidad técnica de corregir esta situación mediante procesos de remineralización posteriores a la ósmosis inversa, que permiten restituir minerales como el calcio y el magnesio y ajustar el pH.

Por eso, dirige un llamado a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), responsable de la vigilancia sanitaria de estas plantas, para que exija el cumplimiento del parámetro.

“El llamado de atención es a Digemaps, para que le exija a esas empresas que restablezcan el pH del agua una vez la pasan por ósmosis”, sostiene.

El funcionario advierte que cumplir las pruebas microbiológicas no basta para considerar un producto conforme con todos los requisitos de calidad.

“Por más que cumplan con otros parámetros, con el pH no cumplen, y eso las hace no apta para el consumo”, afirma.

¿Qué implica la acidez?

Aunque los valores de pH se encuentran fuera del rango establecido por la norma dominicana, esto no significa necesariamente que el agua represente un peligro inmediato para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el pH generalmente no tiene un efecto directo sobre los consumidores, pero constituye un parámetro importante para controlar la calidad del agua durante su tratamiento y distribución.

Un pH bajo puede favorecer la corrosión de tuberías y otros materiales en contacto con el agua, dependiendo también de su composición química, lo que puede facilitar la incorporación de metales al líquido.

En cuanto a la salud bucal, las bebidas ácidas pueden contribuir al desgaste del esmalte dental cuando se consumen con frecuencia.

Los estudios odontológicos suelen situar alrededor de 5.5 el pH crítico para la desmineralización del esmalte, un valor inferior al registrado en las cinco muestras analizadas.

Otro aspecto que preocupa a los especialistas es la pérdida de minerales durante la purificación. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado los posibles efectos del consumo prolongado de agua con bajo contenido de calcio y magnesio, dos nutrientes esenciales para la salud ósea y cardiovascular.

Aunque existen investigaciones sobre los efectos del consumo de agua ácida, las autoridades sanitarias internacionales señalan que los riesgos para la salud suelen ser indirectos, principalmente por la posible liberación de metales de los materiales con los que entra en contacto.

De todos modos, la acidez no es exclusiva del agua purificada. Bebidas de consumo habitual, como los refrescos y el café, también son ácidas y, en el caso de muchos refrescos, presentan valores de pH inferiores.

En un análisis anterior a seis botellones, cuatro marcas económicas presentaron coliformes totales y tres superaron el valor permitido para aerobios mesófilos, mientras que las dos grandes marcas examinadas cumplieron todos los parámetros microbiológicos evaluados.

La acidez también puede presentarse en el agua comercializada en botellones, debido a que muchas plantas utilizan tratamientos similares. Sin embargo, en aquella investigación no se realizaron pruebas de pH, por lo que se desconoce si las seis marcas analizadas cumplían ese requisito.