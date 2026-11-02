Conep y AIRD saludan elección de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Las dos entidades coincidieron en señalar que una Suprema Corte de Justicia sólida e independiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y generar confianza en el país. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoraron positivamente la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y destacaron la importancia de contar con un sistema judicial independiente, eficiente y comprometido con el Estado de derecho.

Ambas organizaciones empresariales felicitaron al magistrado Justiniano Montero Montero, escogido como presidente del alto tribunal, así como a los jueces Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau e Ylona María de la Rocha Camilo, seleccionados para integrar la corte.

El Conep consideró que este proceso representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, mediante una judicatura que actúe con independencia, integridad, excelencia técnica y respeto a la Constitución y las leyes.

En tanto, la AIRD resaltó la experiencia y trayectoria profesional de los nuevos magistrados, tanto de quienes provienen de la carrera judicial como de aquellos que han desarrollado su ejercicio profesional en el derecho privado, la docencia y el arbitraje.

Para el gremio industrial, la diversidad de experiencias y conocimientos de los jueces puede contribuir a fortalecer la calidad de las decisiones judiciales, la consistencia de los criterios jurídicos y la respuesta oportuna a los ciudadanos y las empresas que recurren a los tribunales.

Seguridad jurídica e inversión

Las dos entidades coincidieron en señalar que una Suprema Corte de Justicia sólida e independiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y generar confianza en el país.

El Conep sostuvo que una administración de justicia eficiente contribuye a crear un clima favorable para la inversión y al desarrollo económico y social sostenible, mientras que la AIRD indicó que la aplicación previsible de las leyes y la solución oportuna de las controversias favorecen la actividad empresarial, la creación de empleos y el crecimiento económico.

"Contar con una Suprema Corte de Justicia sólida, independiente y eficiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, promover un clima favorable a la inversión y contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación", subrayó el Conep.

Asimismo, el Conep reconoció el papel del Consejo Nacional de la Magistratura en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y destacó la importancia de que la selección de los jueces de las altas cortes continúe sustentándose en criterios de mérito, trayectoria profesional, integridad e independencia.

Ambos gremios expresaron sus mejores deseos de éxito a los magistrados en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades y manifestaron su confianza en que pondrán su experiencia y conocimientos al servicio del fortalecimiento del Poder Judicial y de la institucionalidad democrática de la República Dominicana.

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