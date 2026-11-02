Noviembre inicia con dos feminicidios en el país

Dos familias lloran la muerte de sus parientes, víctimas de feminicidio. Pamela Alcántara y Albenis de Jesús fueron asesinadas a tiros en hechos ocurridos en menos de 48 horas.

La madrugada del domingo, en el municipio de Las Yayas de Viajama, provincia Peravia, Albenis fue ultimada de varios disparos, presuntamente a manos de su pareja sentimental, Rafael Pereyra.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hombre le disparó en varias ocasiones a la víctima en medio de una discusión y posteriormente se quitó la vida.

En Las Yayas, los comunitarios manifestaron sentirse consternados por el hecho.

La otra víctima

Horas después, la vida de otra mujer fue apagada en el sector Alto de Amacey, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

Pamela Alcántara había terminado la relación con su expareja, Ariel Báez Rodríguez, conocido como Jochy.

El imputado, quien residía en Estados Unidos desde hacía seis años, llegó recientemente al país y acudió a la vivienda de la víctima, donde, según informaciones preliminares, ambos intercambiaron palabras.

Pamela fue asesinada de un disparo que presuntamente le ocasionó Ariel Báez, con quien procreó tres hijos que hoy quedan en la orfandad.

Tras cometer el hecho, el acusado huyó del lugar y permanece prófugo de las autoridades.

Reacción oficial

Las muertes de Pamela y Albenis marcan el inicio de noviembre, luego de que el tercer trimestre cerrara con 22 feminicidios registrados en distintas localidades del país.

En mayo, cuando se registraron al menos siete asesinatos de mujeres, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que el Estado dominicano ha fallado en su respuesta preventiva frente a los feminicidios. En ese sentido, admitió que muchas mujeres pudieron haber sido salvadas si el sistema hubiese actuado a tiempo.

"Hemos fallado con el sistema para dar respuesta en materia preventiva para que muchas mujeres sean salvadas, y puedan hacer las denuncias de lugares protegidas a tiempo por nuestro sistema", declaró Raful en ese entonces.

Asimismo, consideró que la articulación entre las distintas instituciones de seguridad y justicia es clave para enfrentar la violencia de género y prevenir nuevos casos. Además, aseguró que las autoridades continúan reforzando las acciones preventivas.