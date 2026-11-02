El guía supremo de Irán otorgó "poderes" al gobierno en las negociaciones con EE.UU.

Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, concedió poderes para negociar un acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz, según voceros iraníes. ( EFE/ARCHIVO )

El guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha otorgado "poderes" al gobierno en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Estados Unidos, informó este lunes el presidente Masud Pezeshkian, citado por la agencia Irna.

"Nos esforzamos por resolver el problema mediante el diálogo. En este sentido, el guía supremo ha conferido ciertos poderes al gobierno", declaró sin especificar cuáles, en un momento en el que los beligerantes intercambian mensajes a través de los mediadores, según Teherán.

Por otra parte el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Oriente Medio, informó el lunes un medio estatal iraní, sin ofrecer más detalles.

Ambos "hablaron de la situación actual (...) en Oriente Medio", escribió la agencia oficial Irna, en un momento en que Estados Unidos e Israel han multiplicado en los últimos días las amenazas de reanudar las hostilidades contra la República Islámica.

El portavoz de la cancillería iraní afirmó este lunes que se está considerando un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, y no una semana como en la propuesta anterior, si Estados Unidos acepta sus condiciones.

Esta vía clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán desde el inicio de la guerra, es uno de los principales focos de tensión con Washington y escenario habitual de ataques entre ambas partes.

"La posibilidad de implementar este plan en dos días es otra muestra del enfoque de buena fe de Irán", afirmó Esmail Baqai.

"Si se responde a las demandas de Irán, será posible restaurar la seguridad en el estrecho de Ormuz y reanudar el proceso de negociación en un plazo de tiempo muy breve", añadió.

Intercambio entre mediadores

El portavoz puntualizó que "el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) continúa" a través de los mediadores, y que "todo depende" de que Washington acepte sus peticiones. "Sólo entonces podremos hablar de las etapas siguientes", dijo.

Desde el inicio de la guerra, desatada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero, Teherán reivindica el control de Ormuz y ataca con regularidad a los buques que intentaron cruzarlo sin su autorización.

En septiembre, Irán había presentado, por medio de Catar, un plan destinado a reabrir el estrecho seis días después de que Estados Unidos respondiera a sus demandas.

Entre estas había un alto el fuego regional, descongelar los activos iraníes en el extranjero, levantar las sanciones contra su sector petrolero y poner fin al bloqueo norteamericano de sus puertos.

Los mismos puntos figuraban ya en el protocolo de acuerdo de junio, alcanzado tras un primer alto el fuego en vigor desde abril.

Ese alto el fuego voló por los aires este verano boreal, y con ello se reanudaron los ataques.

El domingo, el canciller Abás Araqchi completó las demandas de Irán en una entrevista con Al Jazeera, y dijo que Washington debería aceptar "el nuevo itinerario acordado entre Irán y Omán para el tránsito" de buques por el estrecho de Ormuz.

También mencionó entre las demandas una reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Si bien el frente militar se ha calmado desde septiembre, Estados Unidos e Israel, ambos inmersos en procesos electorales, amenazaron con reanudar los ataques contra Irán.

"Todo acto de agresión contra Irán (...) recibirá una respuesta potente, inmediata y global de nuestra parte", indicó a propósito el portavoz de la cancillería iraní este lunes.