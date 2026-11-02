Faride: "No estamos de acuerdo con los abusos policiales, ni con los que cometen los delincuentes"

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, visitó el centro de monitoreo policial. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA CUENTA DE X DE FARIDE RAFUL )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó la noche de este lunes que desde esa institución no están de acuerdo con los abusos policiales, pero tampoco lo están con los que cometen los delincuentes contra "los ciudadanos de bien".

"No estamos de acuerdo con los abusos policiales, como tampoco estamos de acuerdo con los abusos que cometen los delincuentes en contra de los ciudadanos de bien de este país", expresó la funcionaria en un video publicado en su cuenta de X en el que presentó el Centro de Monitoreo y Evaluación de la Policía Nacional, lugar para "compartir con ustedes parte del trabajo que realizan día a día las instituciones que integran nuestro sistema de seguridad ciudadana".

La ministra aseguró que estas herramientas forman parte del proceso de transformación policial y buscan garantizar que las actuaciones de los uniformados se correspondan con los procedimientos establecidos o, de lo contrario, serán sometidos a la justicia.

"Esto permite que los órganos de control interno verifiquen que las actuaciones ejecutadas por nuestros agentes en el territorio hayan sido las correctas para, de lo contrario, poder someter a la justicia a cada una de estas personas y desvincular de las filas policiales", sostuvo.

"Intercambios de disparos" El pronunciamiento se produce en medio de los constantes cuestionamientos que recibe la Policía Nacional por la muerte de presuntos delincuentes durante los denominados intercambios de disparos, hechos que han generado preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y la necesidad de investigar sus actuaciones. Sectores han solicitado que la ministra Raful, así como el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, acusan al Congreso Nacional para que expliquen las muertes de los dos últimos meses, las cuales superan la cifra de 100.

Raful defendió los mecanismos de supervisión que implementa el Ministerio de Interior y Policía para monitorear el comportamiento de los miembros de la institución del orden.

Supervisar actuaciones policiales

Explicó que trabajan de manera coordinada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que dispone de más de 10,000 cámaras instaladas en el territorio nacional.

También informó que más de 8,000 policías cuentan con cámaras corporales, cuyos registros permiten a los organismos de control interno verificar cómo actúan los agentes durante sus intervenciones.

El post estuvo acompañado de declaraciones en las que planteó que "uno de los mayores desafíos" que se tiene en el país en materia de seguridad es "fortalecer la supervisión de las actuaciones policiales, para garantizar una mayor transparencia".

Uno de los mayores desafíos en materia de seguridad es mejorar nuestra capacidad de prevención y respuesta frente a la delincuencia, así como fortalecer la supervisión de las actuaciones policiales para garantizar una mayor transparencia. La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para avanzar en cada uno de estos objetivos. Por eso, hoy quiero mostrarles el Centro de Monitoreo y Evaluación de la Policía Nacional y compartir con ustedes parte del trabajo que realizan cada día las instituciones que integran nuestro sistema de seguridad ciudadana. Nuestro propósito es el de todo un país: vivir con mayor seguridad, garantizar el respeto a los derechos fundamentales y fortalecer las instituciones que sustentan el Estado de derecho, sabiendo que aún nos queda mucho por hacer. — Faride Raful (@FarideRaful) November 2, 2026

"Nuestro propósito es el de todo un país: vivir con mayor seguridad, garantizar el respeto a los derechos fundamentales y fortalecer las instituciones que sustentan el Estado de derecho, sabiendo que aún nos queda mucho por hacer" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “