Raquel Peña inaugura primera Feria Nacional STEM para acercar a jóvenes a empleos tecnológicos

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien encabezó este lunes 2 de noviembre la apertura de la primera Feria Nacional STEM. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este lunes la apertura de la primera Feria Nacional STEM, una iniciativa que busca acercar a los jóvenes dominicanos a oportunidades de formación, becas, pasantías y empleos en el sector tecnológico.

La actividad, organizada por el diputado Vicente Sánchez Henríquez, reúne a estudiantes, representantes de empresas y expertos nacionales e internacionales en un espacio dedicado a promover las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Peña destacó que la feria se enmarca en la estrategia nacional de transformación digital y en los esfuerzos por preparar a los jóvenes ante las nuevas demandas del mercado laboral.

"Esta es una gran oportunidad para la juventud y los que ya no somos tan jóvenes", expresó la vicepresidenta, al resaltar la importancia de facilitar el acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías.

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Oportunidades de formación

La iniciativa contempla oportunidades de pasantías, becas para estudiantes destacados y conexiones con empresas del sector tecnológico, con el propósito de vincular la formación académica con las posibilidades de inserción laboral.

La feria incluye conferencias impartidas por expositores internacionales, actividades de capacitación, certificaciones y espacios de intercambio entre estudiantes y empresas.

Con esta propuesta se busca despertar el interés por las carreras STEM y dar a conocer las competencias que demanda una economía cada vez más vinculada con la innovación tecnológica.

Presencia de autoridades

En la ceremonia también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar de Jesús Batista Carrasco, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo.