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Hombre que llegó de EE. UU. mata a su expareja en Santiago Rodríguez

Según comunitarios, Ariel Báez Rodríguez llegó en un taxi a la casa de Albenis de Jesús Hernández, discutió con ella y luego le disparó

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Hombre que llegó de EE. UU. mata a su expareja en Santiago Rodríguez
Vecinos se congregan en los alrededores de la escena del crimen, mientras las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo de la mujer (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Una mujer murió este lunes tras ser impactada por un disparo durante un hecho ocurrido en el sector Alto de Amacey, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. Comunitarios afirman que su expareja se lo propinó tras llegar de Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Albenis de Jesús Hernández.

Detalles del agresor

Mientras que el presunto agresor es Ariel Báez Rodríguez, conocido como Jhochy. La víctima procreó tres hijos con el presunto homicida.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes en el lugar, Báez Rodríguez había regresado recientemente de Estados Unidos, donde afirman que permaneció durante seis años.

Los comunitarios relataron que el hombre llegó a la residencia de Hernández en un taxi y que, tras intercambiar algunas palabras con la mujer, presuntamente le disparó, causándole la muerte.

Tras cometer el crimen, el agresor escapó con rumbo desconocido.

Autoridades acudieron

Al lugar se presentaron el médico legista Elvis Lami, el fiscal Rafael Bueno, agentes de la Policía Preventiva y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes realizaron los procedimientos correspondientes.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para fines de autopsia.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.