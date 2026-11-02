Irán propone reabrir Ormuz en dos días si EE.UU. acepta sus demandas

Una mujer iraní con velo camina frente a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 1 de noviembre de 2026. El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, advirtió que Irán responderá sin limitaciones geográficas si Estados Unidos reanuda los ataques contra su territorio. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

El portavoz de la cancillería iraní afirmó este lunes que se está considerando un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, y no una semana como en la propuesta anterior, si Estados Unidos acepta sus condiciones.

Esta vía clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán desde el inicio de la guerra, es uno de los principales focos de tensión con Washington y escenario habitual de ataques entre ambas partes.

"La posibilidad de implementar este plan en dos días es otra muestra del enfoque de buena fe de Irán", afirmó Esmail Baqai.

"Si se responde a las demandas de Irán, será posible restaurar la seguridad en el estrecho de Ormuz y reanudar el proceso de negociación en un plazo de tiempo muy breve", añadió.

Catar, ¿el mediador clave?

El portavoz puntualizó que "el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) continúa" a través de los mediadores, y que "todo depende" de que Washington acepte sus peticiones. "Sólo entonces podremos hablar de las etapas siguientes", dijo.

Desde el inicio de la guerra, desatada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero, Teherán reivindica el control de Ormuz y ataca con regularidad a los buques que intentaron cruzarlo sin su autorización.

En septiembre, Irán había presentado, por medio de Catar, un plan destinado a reabrir el estrecho seis días después de que Estados Unidos respondiera a sus demandas.

Entre estas había un alto el fuego regional, descongelar los activos iraníes en el extranjero, levantar las sanciones contra su sector petrolero y poner fin al bloqueo norteamericano de sus puertos.

Los mismos puntos figuraban ya en el protocolo de acuerdo de junio, alcanzado tras un primer alto el fuego en vigor desde abril.

Ese alto el fuego voló por los aires este verano boreal, y con ello se reanudaron los ataques.

El domingo, el canciller Abás Araqchi completó las demandas de Irán en una entrevista con Al Jazeera, y dijo que Washington debería aceptar "el nuevo itinerario acordado entre Irán y Omán para el tránsito" de buques por el estrecho de Ormuz.

También mencionó entre las demandas una reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Si bien el frente militar se ha calmado desde septiembre, Estados Unidos e Israel, ambos inmersos en procesos electorales, amenazaron con reanudar los ataques contra Irán.

"Todo acto de agresión contra Irán (...) recibirá una respuesta potente, inmediata y global de nuestra parte", indicó a propósito el portavoz de la cancillería iraní este lunes.