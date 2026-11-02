Obrero muere tras derrumbe de vivienda en Santiago

Las autoridades acordonaron el área con cinta amarilla para realizar el levantamiento del cuerpo. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un obrero murió este lunes al quedar atrapado bajo los escombros tras el desplome de parte de una vivienda en el sector Los Santos, en Santiago.

La víctima fue identificada como Leonardo Veras Marte, de 32 años, oriundo de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

De acuerdo con el informe preliminar de la Defensa Civil, el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando se desplomó la parte trasera de una vivienda que se encontraba desocupada por formar parte del proyecto de desalojo que se ejecuta en la zona para la tercera etapa del saneamiento del arroyo Gurabo.

Veras Marte se encontraba desmantelando la estructura cuando ocurrió el derrumbe y quedó atrapado bajo los escombros.

El fallecido llevaba aproximadamente cuatro días trabajando en el proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo.

Respuesta de emergencia

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la Policía Nacional y la Defensa Civil.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

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