Embargan 80,000 kilos de aguacates que todavía cuelgan de los árboles

En San José de Ocoa, hasta los aguacates pueden terminar en manos de la justicia. Y no hace falta que estén maduros ni que hayan caído de los árboles. Un alguacil ha anunciado la subasta pública de 80,000 kilogramos de aguacates de la variedad Hass que todavía cuelgan de sus ramas, embargados para satisfacer una deuda millonaria.

La singular operación tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, a las diez de la mañana, en el Mercado Público de San José de Ocoa. Los interesados podrán pujar por una cosecha que, de momento, permanece tranquilamente en los árboles, ajena al litigio que amenaza con cambiarle de dueño.

El embargo fue promovido por la empresa MEGFI, E.I.R.L., representada por Mendelssohn Fausto Estrella Castillo, contra Luis Ruiz Fuente, propietario de la producción afectada.

La deuda reclamada asciende a RD$5,253,660, monto que incluye capital y un diez por ciento adicional, según el aviso publicado por el alguacil Ronny Josué Martínez Casado.

Los aguacates se encuentran en una propiedad de 137,756 metros cuadrados, equivalentes a 219.05 tareas, situada en la sección La Horma, municipio de Sabana Larga.

Fundamento legal

Como los frutos todavía no han sido cosechados, fue designado guardián José Miguel Mateo. La producción permanece bajo custodia en la finca, donde también figura como encargado Willys Minyety, empleado del propietario embargado.

El procedimiento se fundamenta en los artículos 626 y siguientes del Código de Procedimiento Civil dominicano. El acto de embargo fue instrumentado el pasado 26 de octubre.

El aviso precisa que la suma reclamada corresponde únicamente al capital adeudado, por lo que la empresa acreedora se reserva el derecho de perseguir otros montos por las vías legales.

La subasta plantea una curiosidad poco frecuente: los compradores no se llevarán mercancía almacenada, sino una cosecha pendiente de recolección.

En Ocoa, tierra de reconocida producción agrícola, la justicia ha encontrado una manera bastante original de cobrar deudas: poner precio a los aguacates antes de que abandonen las ramas.