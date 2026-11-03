Arrestan a hombre investigado por amenazas contra presidente Abinader

La investigación del Ministerio Público apunta a un supuesto ataque contra el mandatario previsto para el Día de la Constitución. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El Ministerio Público arrestó este martes a un hombre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, como parte de una investigación sobre supuestas amenazas contra el presidente de la República, Luis Abinader.

El detenido fue identificado como Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, quien fue apresado durante un allanamiento realizado en el apartamento donde reside, ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle.

Un comunicado de la Procuraduría General de la República señala que las autoridades obtuvieron información de que el investigado había proferido amenazas contra el mandatario, por lo que iniciaron las diligencias que llevaron a su arresto.

La detención se ejecutó mediante una orden judicial solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y autorizada por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís.

Presunto atentado previsto para el 6 de noviembre

En la autorización de los allanamientos, la jueza hizo referencia a una investigación sobre un supuesto atentado contra el mandatario, cuya ejecución estaría prevista para el próximo viernes 6 de noviembre, en la sede del Congreso Nacional.

El documento judicial señala que la autorización se sustenta en la: "Investigación sobre planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 06/11/2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)".

Como parte de las investigaciones, las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector, donde trabaja el detenido.

Durante los operativos, los agentes ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que son evaluados como posibles evidencias relacionadas con las amenazas investigadas.

Según la solicitud de allanamiento, los fiscales buscaban identificar celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otro elemento vinculado con los hechos.

La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

RELACIONADAS