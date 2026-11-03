Najayo Hombres se mantiene en calma tras incidentes con internos

Las afueras de una de las entradas del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, se mantenía en calma la tarde de este martes, luego de que en la mañana las autoridades controlaran dos incidentes protagonizados por internos del recinto penitenciario.

Durante una visita a las afueras del recinto, se observó que los accesos peatonal y vehicular del perímetro, utilizados para el ingreso de visitantes y unidades de traslado, permanecían cerrados y sin registrar movimientos fuera de lo habitual.

Asimismo, residentes de zonas aledañas consultados aseguraron que durante el día no se habían ocurrido otras novedades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-65335-pm-e3f0c625.jpeg Internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Santana Sánchez, explicó a Diario Libre que uno de los incidentes ocurrió cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un interno que supuestamente utilizaba una cabina telefónica del centro para realizar extorsiones.

La cabina es para los internos comunicarse con sus familiares, por lo que alertaron al personal penitenciario.

Según la Dirección de Servicios Penitenciario, ante la situación fue realizada una requisa en la celda donde se encontraba recluido el interno quien adoptó una actitud agresiva intentando agredir al subdirector del centro y provocar alteraciones al orden, obligando al personal de seguridad a controlarlo y someterlo a la obediencia.

Exhibía cuchillo

Igual intervención fue necesaria ante el interno Nael Esteban Peguero mientras vociferaba desde una de las ventanas del recinto y exhibiendo un cuchillo, siendo despojado del arma blanca y controlado.

Peguero cumple una condena de 10 años de prisión por violación de varios artículos del Código Penal relacionados con asociación de malhechores y robo.

Santana Sánchez aseguró que ambos incidentes fueron controlados y que no alteraron el orden general del centro penitenciario.

"No hay heridos ni nada por el estilo", afirmó el Santana, quien explicó que las situaciones ocurrieron en áreas específicas de Najayo.