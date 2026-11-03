Policía Nacional incorpora 200 nuevos agentes investigadores al Dicrim

Nuevos agentes investigadores a la Dirección Central de Investigación. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes la incorporación de 200 nuevos agentes investigadores a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes dijo que recibieron capacitación mediante el taller "Investigación Criminal 360", una jornada formativa dirigida a fortalecer sus competencias en el abordaje de las distintas modalidades delictivas.

La iniciativa se desarrolló por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, como parte de las acciones institucionales para fortalecer los recursos humanos y elevar la calidad de los procesos investigativos.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la capacitación también procura garantizar que las investigaciones se realicen con apego al debido proceso y en cumplimiento de las normas legales vigentes.

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Capacitación especializada

Señala que la jornada estuvo encabezada por el director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, quien abordó los principios éticos, jurídicos y metodológicos que deben guiar la labor investigativa, así como las cualidades y aptitudes necesarias para el desempeño de los agentes.

Durante el taller, el director de Área de la Policía Cibernética, general Werner Núñez Quezada, expuso sobre los avances tecnológicos incorporados a esa dependencia y su aplicación en el fortalecimiento de las investigaciones policiales frente a las nuevas modalidades delictivas.

De su lado, el coronel Fulvio Grullón Pensó, subdirector central de Investigación, abordó los principios que deben caracterizar a un buen investigador, destacando valores y cualidades fundamentales como la integridad, objetividad, lealtad, perseverancia, disciplina, control emocional y empatía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-74616-pm-fe882229.jpeg Coronel Fulvio Grullón Pensó, subdirector central de Investigación. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL.)

Estrategias de investigación

El programa también incluyó exposiciones sobre estrategias para investigar delitos contra las personas y el patrimonio, crimen organizado, Policía Científica y las funciones de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN-Interpol), a cargo de los directores responsables de distintas áreas especializadas de la Dicrim.

La metodología combinó exposiciones teóricas, análisis de casos reales y ejercicios prácticos para fortalecer las capacidades de los nuevos investigadores en la recopilación y el análisis de evidencias, la documentación de sus actuaciones y el desarrollo de pesquisas conforme al marco legal.