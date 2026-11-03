Carolina Mejía pide abrir más oportunidades para productos dominicanos en España

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía. ( EQUIPO DE CAMPAÑA DE CAROLINA MEJÍA )

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, llamó este martes a ampliar las oportunidades de acceso de los productos dominicanos al mercado español y a fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Durante su intervención en la apertura de la III Semana Dominicana en España (SEDE), celebrada en Madrid, Mejía planteó la necesidad de que las empresas dominicanas puedan establecer nuevas alianzas comerciales y aprovechar las oportunidades de intercambio con España.

“También en el comercio encontramos oportunidades para seguir avanzando. Queremos que cada vez más productos dominicanos lleguen al mercado español, que nuestras empresas encuentren nuevos socios y que los vínculos económicos entre nuestros países continúen fortaleciéndose”, expresó Carolina.

La dirigente política destacó que España se posicionó en 2025 como el principal país de origen de inversión extranjera directa en la República Dominicana, con más de 1,086 millones de dólares.

“Pero más allá de las cifras, esa inversión representa confianza en nuestro país, oportunidades para nuestra gente y una contribución tangible al desarrollo y al bienestar de miles de familias dominicanas”, planteó la aspirante presidencial.

Mejía consideró que el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones debe traducirse en la generación de empleos, mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para la población.

“Porque al final, detrás de cada inversión, de cada proyecto de cooperación y de cada intercambio comercial, debe existir un objetivo común: mejorar la vida de nuestra gente”, afirmó.

La alcaldesa también resaltó los aportes de España a sectores estratégicos de la economía dominicana, así como a la educación, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible.

Durante su intervención, presentó a Santo Domingo como una ciudad que refleja la historia compartida entre ambos países y las aspiraciones de desarrollo de la República Dominicana.

La III Semana Dominicana en España se desarrolla durante cuatro días y reúne a autoridades y representantes empresariales de ambas naciones para promover el comercio, la inversión y la cooperación bilateral.

El evento está presidido por el empresario Manuel García Troncoso y tiene como vicepresidente a José Maldonado Stark.

En el acto inaugural también intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, y Maldonado Stark.

Agenda de Carolina Mejía en España

Como parte de su agenda internacional, Mejía viajará este miércoles a Barcelona para participar en Smart City Barcelona, donde intervendrá en la mesa redonda “The Livable City: Inclusion First, Prosperity Follows”.

En el encuentro compartirá con Chiara Corazza, presidenta del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, y Ciprian Ciucu, alcalde de Bucarest.

La alcaldesa también sostendrá encuentros institucionales en Barcelona, entre ellos una reunión con Anne Hidalgo, exalcaldesa de París.

Posteriormente, regresará a Madrid para encabezar una reunión con integrantes de su equipo político.

Su agenda concluirá el viernes con un encuentro empresarial organizado por la Semana Dominicana en España y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que reúne a empresarios y líderes corporativos interesados en fortalecer las relaciones económicas entre los países iberoamericanos.

En esta actividad está prevista la participación del presidente Luis Abinader.

La visita de Mejía a España se produce después de su participación en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido.