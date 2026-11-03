Una compra falsa de RD$13,500: así intentan robar sus datos por correo electrónico

El phishing es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes suplantan identidades de empresas u bancos para entregar información confidencial. ( FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA )

Una supuesta compra de RD$13,500.09, un remitente que aparenta representar a una institución financiera y un enlace para cancelar la operación forman parte de un intento de fraude electrónico que muestra cómo los delincuentes buscan obtener información personal y bancaria por internet.

El mensaje, recibido este martes 3 de noviembre, presenta una transacción supuestamente aprobada en el comercio TEMU.SHOP e invita al destinatario a ingresar a una página para reportar el consumo si no reconoce la compra.

Aunque utiliza el nombre de Banreservas, el correo no procede de un dominio oficial de la institución, cuya identidad está siendo utilizada sin que exista evidencia de su participación en el envío.

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Este mecanismo se conoce como phishing, una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes suplantan identidades de empresas, bancos u organismos públicos para inducir a los usuarios a entregar información confidencial.

El remitente revela el primer indicio

El mensaje identifica al supuesto remitente con el nombre de una entidad bancaria, pero la dirección electrónica visible es hector.garcia077@casur.gov.co.

El dominio casur.gov.co corresponde a una institución pública colombiana, sin relación con los servicios financieros de República Dominicana.

Esta diferencia permite detectar que el mensaje no procede de un canal oficial de la entidad cuya identidad intenta utilizar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/whatsapp-image-2026-11-03-at-22721-pm-1-6737a181.jpeg El mensaje que recibió la víctima a través de su correo electrónico. (CAPTURA DE PANTALLA)

Sin embargo, la dirección mostrada tampoco demuestra que su propietario haya participado en el fraude. Los delincuentes pueden falsificar la información del remitente o utilizar cuentas comprometidas.

La compra que busca provocar preocupación

El contenido presenta un encabezado de compra bancaria y una tabla con cinco elementos: fecha, moneda, monto, comercio y estado.

La supuesta transacción aparece registrada el 3 de noviembre de 2026, por 13,500.09, en TEMU.SHOP, con el estado de "Aprobada".

El correo informa que el usuario no necesita realizar ninguna acción si reconoce la compra.

Pero inmediatamente ofrece una alternativa para quienes desconocen el consumo:

"Si usted no reconoce este consumo, le recomendamos ingresar al siguiente enlace para cancelar y reportar la transacción".

El texto también presenta el aviso "Proceso de Cancelación: Pendiente".

La estrategia consiste en provocar una reacción inmediata ante la posibilidad de perder dinero. El destinatario puede sentirse presionado a ingresar al enlace antes de comprobar si realmente existe alguna transacción.

La captura del mensaje no demuestra que la compra haya ocurrido.

El enlace es la principal señal de peligro

El correo dirige al usuario a una dirección identificada como cancelar-trasbanrese[.]wasmer[.]app.

La página no pertenece al dominio oficial de la entidad financiera mencionada en el mensaje.

La dirección combina palabras relacionadas con cancelaciones y operaciones bancarias para aparentar que se trata de un procedimiento legítimo.

Este es uno de los métodos habituales del phishing: dirigir a las víctimas hacia páginas externas que imitan servicios conocidos y pueden solicitar números de tarjetas, contraseñas, códigos de verificación u otros datos personales.

En este caso, no se ha comprobado qué información solicita actualmente el sitio, pero la combinación del remitente ajeno a la entidad, la supuesta compra y el enlace externo constituye una señal clara de intento de engaño.

¿Qué debe hacer si recibe un mensaje parecido?

La primera recomendación es no utilizar el enlace incluido en el correo.

Si aparece una compra que no reconoce, el usuario debe abrir directamente la aplicación oficial de su entidad financiera o consultar sus movimientos mediante los canales habituales.

También debe comprobar la dirección completa del remitente y prestar atención al dominio del sitio al que se le invita a acceder.

No debe introducir contraseñas, números de tarjetas ni códigos de seguridad en páginas abiertas desde comunicaciones sospechosas.

Si ya facilitó información confidencial, debe comunicarse inmediatamente con su institución financiera para solicitar medidas de protección.

Las entidades bancarias también resultan afectadas por estos fraudes, porque los delincuentes utilizan sus nombres e identidades visuales para aprovechar la confianza de los clientes.

El correo recibido este martes contiene varias señales que permiten reconocer el intento de suplantación: un remitente ajeno a la institución, una compra no verificada, una solicitud de cancelación urgente y un enlace que conduce a una página externa.

Antes de responder a cualquier notificación de consumo desconocido, lo esencial es comprobar la operación directamente con el banco, sin utilizar las direcciones proporcionadas en el mensaje.