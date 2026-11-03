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Migración someterá a la justicia a dominicano detenido con cinco haitianos indocumentados

El arresto ocurrió durante un operativo de Interdicción e Inteligencia Migratoria en Carbonera

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    Migración someterá a la justicia a dominicano detenido con cinco haitianos indocumentados
    Agentes de la Dirección General de Migración (DGM). (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que someterá a la justicia a un ciudadano dominicano detenido mientras transportaba a cinco nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio de Carbonera, provincia Montecristi.

    De acuerdo con la institución, el arresto se produjo el pasado jueves durante un operativo realizado por inspectores y agentes de las áreas de Interdicción e Inteligencia Migratoria.

    El dominicano, quien no fue identificado, conducía un minibús marca Hyundai, en el que trasladaba a los cinco extranjeros hacia la provincia fronteriza.

    RELACIONADAS

    Sometimiento

    Tras la detención, las autoridades trasladaron al conductor, a los ciudadanos haitianos y al vehículo a la base interagencial de Copey para los procedimientos legales correspondientes.

    • La DGM indicó que su Dirección Jurídica presentará el expediente ante el Ministerio Público para formalizar el sometimiento del conductor por presunta violación a la Ley General de Migración 285-04 y al Código Penal dominicano.
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