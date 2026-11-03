Unos 2,800 soldados de 10 países europeos participarán este mes en Polonia en el primer ejercicio de una nueva fuerza internacional en apoyo a Ucrania, anunciaron este martes Reino Unido y Francia.

Liderada por Londres y París, la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U) no tiene una misión ofensiva y solo se desplegará una vez que se acuerde un alto el fuego para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa a territorio ucraniano en 2022.

La unidad, que se creó en 2025 y ya cuenta con un cuartel general operativo en París, no tiene relación con la OTAN y cuenta con escasa participación de Estados Unidos.

Su objetivo es apoyar a las fuerzas armadas ucranianas, garantizar la seguridad en el espacio aéreo y permitir que se reanude la actividad económica en el mar Negro.

Sin embargo, el alcance y la duración del ejercicio, denominado "Koalicja" ("Coalición" en polaco), corren el riesgo de provocar a Rusia, ya que Moscú sigue mostrando poco interés en llegar a un acuerdo de paz.

"El ejercicio permitirá poner a prueba la rapidez y la eficiencia con que varios países pueden desplegar fuerzas por tierra, mar y aire para apoyar a Ucrania una vez que hayan cesado las hostilidades", señaló el comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Defensa francés.

"No se trata de un plan hipotético, sino de una fuerza real, lista para ayudar a Ucrania una vez que cesen los combates", afirmó el ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, según se citó en el comunicado británico.

Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo del 9 al 22 de noviembre en el sureste de Polonia, no muy lejos de la frontera con Ucrania, y contarán con la participación de 2,800 soldados.

El contingente más numeroso, de 1,100 militares, provendrá de Francia, mientras que Reino Unido desplegará 300.

- Despliegue de equipo ligero -

El primer ejercicio de la fuerza de coalición es "un hito clave, ya que servirá como demostración concreta de la capacidad de la MNF-U para desplegarse tan pronto como terminen las hostilidades", afirmó el general francés Armel Dirou, quien codirigirá la maniobra junto con el teniente general británico Tom Bateman.

Participarán tropas de España, Bélgica, Estonia, Alemania, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido en operaciones aéreas y terrestres alrededor de la localidad de Nowa Deba, unos 100 kilómetros al oeste de la frontera con Ucrania, según el comunicado conjunto.

Mientras tanto, Turquía dirigirá desde Estambul una simulación marítima para poner a prueba la preparación para eventuales operaciones de desminado en el mar Negro.

Las tropas turcas no participarán en el ejercicio terrestre en Polonia, agregó.

Bateman enfatizó que la fuerza no es una "misión de mantenimiento de la paz ni de supervisión del alto el fuego".

"No está diseñada para operaciones ofensivas. Su propósito es brindar seguridad y apoyar la regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania, fortaleciendo su capacidad para disuadir y, de ser necesario, defenderse contra una futura agresión rusa", afirmó.

No obstante, Moscú estará observando de cerca mientras la guerra, que ya ha durado más que la Primera Guerra Mundial, se acerca a su hito de cinco años sin que ninguna de las partes parezca estar cerca de lograr un avance decisivo.

Dirou señaló que el objetivo del ejercicio es preparar el despliegue de la misión, al superar los diversos problemas logísticos y culturales que puedan surgir entre maniobras de los distintos países.

"Esto no es una demostración de fuerza. No vamos a hacer alarde de nuestra fuerza", recalcó.

Se espera que en Polonia solo se despliegue equipo ligero, como drones, para ejercicios de defensa contra esos mismos aparatos y de autodefensa, en lugar de armamento pesado o tanques.

Entre los aspectos que se pondrán a prueba en el ejercicio se incluyen los mecanismos de coordinación, el ensayo del movimiento de personal, equipo y suministros, y la evaluación de si los diferentes componentes pueden integrarse y operar eficazmente como una sola fuerza multinacional, señaló Bateman.