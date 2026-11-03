Hombre que mató a su expareja la llamaba de EE. UU. para decirle que vendría al país a matarla

Albenis de Jesús Hernández, víctima de feminicidio ocurrido en la provincia Santiago Rodríguez ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El hombre que mató de un disparo a su expareja en el sector Alto de Amacey, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, presuntamente la amenazaba de muerte mediante llamadas telefónicas mientras residía en Estados Unidos.

Así lo reveló este martes Elvis Céspedes, tío político de la víctima, Albenis de Jesús Hernández, quien explicó que la pareja llevaba alrededor de cinco años separada.

Sostuvo que durante el tiempo que el hombre permaneció en territorio estadounidense, llamaba a la mujer para advertirle que regresaría al país con la intención de matarla.

Sin embargo, según el familiar, De Jesús Hernández no tomaba en serio las intimidaciones, debido a que el agresor era el padre de sus tres hijos de 12, ocho y cinco años.

Amenazas previas

Céspedes relató que el hombre llegó por sorpresa a la residencia de la víctima, donde ocurrió el hecho.

De su lado, Franklin de Jesús Peña Rodríguez, tío de la víctima, reflexionó sobre las relaciones para evitar que tragedias como esa se repitan.

Cómo ocurrió

El agresor, identificado como Ariel Báez Rodríguez, habría regresado recientemente a República Dominicana desde Estados Unidos.

De acuerdo con versiones ofrecidas por vecinos, el hombre llegó en un taxi a la vivienda de su expareja y, luego de intercambiar algunas palabras con ella, le disparó, causándole la muerte.

Al día siguiente (este martes), el homicida fue encontrado muerto con un impacto de bala en la cabeza. Se presume que se trató de un suicidio.

Impacto en la comunidad

El hecho ha causado consternación entre los residentes de la comunidad, especialmente por la situación de los tres menores de edad que quedaron en la orfandad tras la muerte de su madre, quien se desempeñaba como profesora.