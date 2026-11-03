La Policía desmantela fábrica clandestina de miel adulterada y ocupa 7,392 botellas en SDN

La intervención fue realizada mediante allanamiento, en coordinación con el Ministerio Público y técnicos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps). ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes que desmanteló un establecimiento clandestino que operaba como centro de elaboración y almacenamiento de miel de abejas presuntamente adulterada. Durante un allanamiento realizado en el sector La Virgen, en Santo Domingo Norte, las autoridades ocuparon 7,392 botellas del producto.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó que la intervención estuvo a cargo de miembros del Departamento de Falsificaciones, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y técnicos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

El allanamiento se realizó mediante una orden judicial.

Durante el registro, las autoridades ocuparon 1,992 botellas de 12 onzas, distribuidas en 83 cajas, y otras 5,400 botellas de seis onzas, contenidas en 225 cajas, para un total de 308 cajas con el producto presuntamente falsificado.

Acciones investigativas

La institución indicó que la intervención forma parte de las acciones investigativas y operativas dirigidas a contrarrestar la fabricación y comercialización ilegal de productos que podrían representar riesgos para la salud pública.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando junto a los organismos competentes para enfrentar estas prácticas y proteger a la ciudadanía.

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