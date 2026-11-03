Politóloga advierte que las protestas europeas reflejan una crisis de representación y nuevas formas

Araceli Mateos Díaz es profesora titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Salamanca.

Las recientes protestas que han sacudido a Francia y otros países europeos no necesariamente reflejan un alejamiento de los ciudadanos de la política, sino una transformación de las formas de participación y un cuestionamiento a la capacidad de los partidos y las instituciones para responder a las demandas sociales. El encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro, especialmente entre los jóvenes, se combinan con una creciente desconfianza hacia los gobiernos y sus promesas electorales.

Para la politóloga española Araceli Mateos Díaz, doctora en Ciencia Política y profesora titular de la Universidad de Salamanca, las movilizaciones europeas expresan tanto una crisis de representación como una transformación de la participación ciudadana. La investigadora, especializada en comportamiento electoral, cultura política y opinión pública, analiza en una entrevista con Diario Libre las causas del descontento, el papel de las redes sociales y las lecciones para América Latina y la República Dominicana.

Crisis de representación

Mateos Díaz considera que las protestas europeas pueden interpretarse tanto como una crisis de representación política como una transformación de los mecanismos tradicionales de participación ciudadana. Sin embargo, rechaza que necesariamente signifiquen una pérdida de interés de la población por los asuntos públicos.

"Creo que posiblemente estemos ante las dos cosas, pero no ante un distanciamiento que refleje alejamiento de los ciudadanos de la política", explica.

La politóloga, directora de la Revista América Latina Hoy, menciona las movilizaciones contra los recortes presupuestarios en Francia durante 2025 y las protestas estudiantiles de septiembre de 2026 como ejemplos de cómo determinadas reivindicaciones pueden convertirse en expresiones más amplias de descontento.

A su juicio, estas manifestaciones también demuestran que existen sectores de la población interesados en informarse, participar y cuestionar las prioridades de las autoridades.

La utilización de plataformas digitales ha permitido que las convocatorias sean más rápidas y visibles, al tiempo que plantea interrogantes sobre quién representa a los manifestantes y cuáles deberían ser las prioridades de las instituciones.

El malestar juvenil

El deterioro de las condiciones económicas y la pérdida de confianza en los gobiernos son dos factores estrechamente relacionados, según Mateos Díaz, quien considera difícil establecer una separación entre ambos fenómenos.

Aunque estas circunstancias afectan a distintos grupos de edad, sostiene que los jóvenes enfrentan una situación especialmente compleja debido al aumento del costo de vida y las dificultades para acceder a una vivienda.

La especialista explica que las nuevas generaciones perciben que necesitarán mucho más tiempo para alcanzar determinados niveles de bienestar que sus padres consiguieron a edades más tempranas.

Esta percepción influye en las expectativas individuales y colectivas, y contribuye a generar una visión pesimista sobre el futuro.

En ese contexto, Mateos Díaz destaca la importancia de las promesas electorales, las decisiones gubernamentales y los resultados concretos de las políticas públicas, debido a su influencia en la confianza ciudadana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/espana-piden-a-whatsapp-y-telegram-mediar-prevenicion-violencia-0db4d831.jpg Decenas de estudiantes se concentraron el sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que derivó en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. (EFE/)

Protestas y violencia

Uno de los principales riesgos en la interpretación de las movilizaciones europeas, según la politóloga, consiste en asociar automáticamente las protestas con la radicalización y la violencia.

"Creo que es importante no confundir radicalización política, protestas y violencia. Una protesta puede plantear transformaciones profundas o radicales y mantener un carácter completamente pacífico", afirma.

Mateos Díaz explica que los episodios violentos suelen responder a una combinación de factores y a la intervención de grupos con objetivos distintos de los que motivaron originalmente las manifestaciones.

También considera determinante la actuación de las autoridades, particularmente la interacción entre los cuerpos policiales y los manifestantes, que puede contribuir tanto a intensificar como a reducir los enfrentamientos.

La politóloga, quien actualmente dirige el Máster Universitario en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, advierte sobre el peligro de que los actos violentos terminen desplazando las reivindicaciones que dieron origen a las protestas.

En ese sentido, sostiene que muchos de los incidentes registrados en Francia, España y otros países europeos no necesariamente han sido promovidos por los organizadores de las movilizaciones.

Confundir la actuación de grupos violentos con el comportamiento del conjunto de los manifestantes puede distorsionar la comprensión del fenómeno y sus demandas, señala.

Nuevos liderazgos

Las redes sociales han modificado profundamente la organización de las protestas y reducido los recursos necesarios para convocar movilizaciones multitudinarias.

De acuerdo con Mateos Díaz, durante la última década se ha incrementado la participación política articulada mediante plataformas digitales, un fenómeno que no siempre depende de organizaciones permanentes ni de dirigentes claramente identificados.

En ocasiones surgen referentes digitales capaces de impulsar una movilización concreta, aunque esto no significa que ejerzan un liderazgo único o duradero.

La politóloga no considera que la ausencia de dirigentes tradicionales constituya necesariamente un obstáculo para alcanzar acuerdos.

Por el contrario, entiende que los responsables políticos deben desarrollar mecanismos para identificar el clima de opinión antes de que el malestar social desemboque en movilizaciones de gran impacto.

También plantea la necesidad de adoptar procedimientos más inclusivos que permitan incorporar a distintos sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones y en la toma de decisiones.

Lecciones para República Dominicana

Mateos Díaz considera que las experiencias europeas ofrecen enseñanzas para América Latina, una región con una larga trayectoria de movilizaciones vinculadas a la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades y la desconfianza hacia las instituciones.

La diferencia, explica, radica en los contextos políticos y en la capacidad de cada sistema institucional para canalizar las demandas ciudadanas.

En el caso de la República Dominicana y los demás países latinoamericanos, identifica tres señales a las que los gobiernos deberían prestar especial atención: el aumento de la desconfianza política entre los jóvenes, la percepción de que los partidos no representan sus intereses y la distancia entre las expectativas ciudadanas y los resultados de las políticas públicas.

La especialista aclara que las manifestaciones no constituyen necesariamente una amenaza para la estabilidad política.

"Muchas veces es una señal de que los mecanismos habituales de representación no están funcionando adecuadamente", sostiene.

Para Mateos Díaz, la principal enseñanza que dejan las movilizaciones europeas es que la legitimidad de las instituciones requiere algo más que la celebración periódica de elecciones.

"La estabilidad institucional no depende únicamente de ganar elecciones, sino también de la capacidad de escuchar y pulsar a la ciudadanía, y responder a sus demandas a tiempo", concluye.