RD Vial entrega grúas al Intrant para trabajos en los semáforos

Una de los equipos, que se eleva, permitirá realizar trabajos de reparación y mantenimiento en la red semafórica ( CEDIDA POR RD VIAL )

El Fideicomiso RD Vial entregó dos grúas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para fortalecer las labores de mantenimiento de semáforos y en los operativos de fiscalización en las vías públicas de motociclistas que infrinjan la Ley de Tránsito.

De acuerdo con una información suministrada por RD Vial, uno de los equipos cuenta con una plataforma elevadora que permitirá al personal técnico realizar trabajos de reparación y mantenimiento en la red semafórica, mientras que el otro, tipo plataforma, será utilizado en los operativos contra motociclistas que crucen los semáforos en rojo.

La entrega se realizó como parte de la colaboración entre el director del Intrant, Juan Manuel Méndez García, y Hostos Risik, de RD Vial.

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Los equipos también servirán de apoyo a las acciones que el Intrant desarrolla junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para mejorar la seguridad vial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-80939-pm-cf42b6a3.jpeg Unidades entregadas. (CEDIDA POR RD VIAL)

La colaboración conjunta, entre el director del Intrant, Juan Manuel Méndez, y Hostos Risik, de RD Vial, también contempla el desarrollo de una amplia campaña de señalización y orientación en autovías, autopistas y circunvalaciones del país para concienciar a conductores de vehículos pesados y de carga sobre la obligatoriedad de circular exclusivamente por el carril derecho, conforme a lo establecido en el numeral 4 de la Ley 63-17 y la Resolución 003-2023.

Méndez García advirtió que los conductores que incumplan esta disposición serán sancionados, conforme a la Ley 63-17 y la Resolución 003-2023.

Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación permanente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).