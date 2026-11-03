Solo personas que completen inscripción podrán visitar inmuebles de la subasta del Incabide

Participantes en una subasta pública celebrada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Incabide). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las personas interesadas en conocer las propiedades que serán ofertadas en la segunda subasta pública de 2026 del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) deberán completar previamente el proceso de inscripción para poder participar en las visitas programadas.

Personal de la institución informó a Diario Libre que únicamente quienes hayan completado este procedimiento podrán acceder a los bienes inmuebles durante los recorridos, previstos desde el sábado 14 hasta el domingo 22 de noviembre en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El pliego de condiciones establece que los interesados podrán agendar citas para visitar e inspecionar los bienes muebles e inmuebles una vez inscritos en el proceso, conforme al cronograma que será publicado en el portal institucional.

El documento también establece que los oferentes están obligados a conocer el estado físico de los bienes antes de presentar sus propuestas económicas, por lo que advirtió que no haber inspeccionado una propiedad no será motivo para anular su adjudicación ni para recuperar el depósito equivalente al 10 % del precio fijado para la primera puja.

Hasta el momento, al menos 357 personas se encuentran en proceso de inscripción, según informaciones ofrecidas por el personal del Incabide. Algunas de ellas todavía están completando la documentación requerida para formalizar su participación.

La jornada de inspección se realizará antes de la subasta, pautada para el próximo 25 de noviembre, en la que el organismo pondrá a disposición del público alrededor de 200 bienes valorados en aproximadamente 1,000 millones de pesos.

Bienes vinculados a distintos procesos judiciales

Entre los activos que serán ofertados figuran propiedades relacionadas con expedientes como los de Alexis Medina Sánchez, el caso Calamar y Búfalo NK, además de otros procesos vinculados con corrupción administrativa, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y falsificación de medicamentos.

El catálogo contempla casas, apartamentos, solares y fincas, así como vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas y relojes.

La jornada de subastas se celebrará el 25 de noviembre en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES).